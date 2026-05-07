Klaipėdos medikai pirmieji Lietuvoje implantavo besiūlius širdies vožtuvus

Trumpesnė ir mažiau traumuojanti
Pasak KUL Širdies ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovo dr. Sauliaus Raugelės, besiūliai biologiniai vožtuvai savo sandara ir implantavimo technologija primena perkateterinius vožtuvus. Nuo jų besiūliai skiriasi tuo, kad yra implantuojami atliekant mažo pjūvio širdies operaciją su dirbtine kraujotaka.
„Operacija trunka gerokai trumpiau nei standartinė. Įprastai protezuojant aortos vožtuvą, širdis sustabdoma 40–70 minučių, o taikant šį metodą – apie 15–25 minutes. Tai reikšmingai sutrumpina tiek dirbtinės kraujotakos, tiek sustabdytos širdies laiką“, – teigia gydytojas.
Gydytojas, robotas ir sprendimas: kaip inovacijos keičia šiuolaikinę chirurgiją
Pasak jo, tumpesnė intervencija pacientams reiškia mažesnę kraujo krešumo sutrikimų riziką, mažesnę kraujavimo tikimybę, saugesnę pooperacinę eigą ir greitesnį sveikimą.
KUL jau atliktos pirmosios trys tokios operacijos. Pacientai jaučiasi gerai ir sveiksta.
Susiję straipsniai
Be siūlių – greitesnis gijimas
S. Raugelės teigimu, implantuojant besiūlį vožtuvą, nereikia daugybės siūlių – jis įtvirtinamas aortos vožtuvo žiedo vietoje, prieš tai pašalinus sukalkėjusį įgimtą vožtuvą, tiksliai išplečiant ir pritaikant specialų balioninį mechanizmą.
„Šis metodas ypač tinkamas atliekant operacijas per minimalų pjūvį, nes sumažėja chirurginės traumos mastas, gerėja žaizdos gijimas, pacientai greičiau sveiksta, prireikia mažiau kraujo perpylimų. Kuo mažesnė intervencija, tuo greičiau žmogus gali grįžti į įprastą gyvenimą“, – pabrėžia patyręs širdies chirurgas.
Mediko teigimu, besiūlių vožtuvų implantacija yra saugi ir efektyvi procedūra, leidžianti tikėtis ilgalaikio rezultato – kad ateityje vožtuvo keitimo nebereikės.
Taikant pažangius greito atsistatymo protokolus, pacientai po operacijos per trumpesnį laiką gali sugrįžti į kasdienę veiklą ir gyvenimo ritmą.
Taiko personalizuotą gydymą
KUL gydytojas sako, kad ne visi vožtuvai tinka visiems pacientams. Sprendimas dėl tinkamiausio gydymo metodo priimamas individualiai, įvertinus kiekvieno paciento anatomiją ir būklę.
Besiūliai vožtuvai dažniausiai parenkami pacientams, kuriems tinka biologinio vožtuvo implantavimas, turintiems siauresnį aortos žiedą. Taip pat šis metodas tinka vyresnio amžiaus žmonėms, kai standartinė didesnės apimties operacija yra susijusi su didesne rizika.
Tarptautinė patirtis – Klaipėdoje
KUL jau atliktos pirmosios trys besiūlių aortos vožtuvų implantacijos.
Pirmosioms procedūroms KUL subūrė tarptautinę ekspertų komandą. Operacijas stebėjo ir konsultavo patyręs austrų širdies chirurgas dr. Peter J. Oberwalder, taip pat dalyvavo vožtuvų gamintojų atstovai iš Italijos.
Siekdamas įdiegti šią metodiką Lietuvoje, S. Raugelė stažavosi užsienio klinikose, dalyvavo praktiniuose mokymuose ir gilinosi į kitų šalių patirtį.
Klaipėdos universiteto ligoninėširdies vožtuvasŠirdies operacija
Rodyti daugiau žymių