Psichotropinius vaistus išrašinėjusi Radviliškio gydytoja išgirdo savo bausmę

Teismas pakeitė nuosprendį, kuriuo gydytoja buvo pripažinta kalta dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų, dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo, taip pat piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Šie receptai buvo išrašyti 2020—2023 m.
Apeliacinės instancijos teismas gydytojos veiksmus, susijusius su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų įgijimu ir dalies jų laikymu namuose, perkvalifikavo iš vieno nusikaltimo į du atskirus: labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų įgijimą apgaule ir dalies šių medžiagų laikymą savo reikmėms, neturint tikslo platinti, paskirdamas nuteistajai naujas bausmes (baudas).
Teisėjų kolegija, įvertinusi nuteistosios pensinį amžių, padarytų nusikaltimų pobūdį, konstatavo, kad teisingumo interesais yra pagrindas nuteistajai skirti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes (baudas) ir paskyrė galutinę subendrintą 15 tūkst. eurų baudą, įpareigojant ją sumokėti per 2 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Apeliacinis teismas taip pat iš dalies tenkino prokuroro apeliacinį skundą ir konstatavo, kad yra pagrindas Z. Rimkevičiūtei 3 metams atimti teisę dirbti gydytoja.
„Skirdamas šią baudžiamojo poveikio priemonę, Lietuvos apeliacinis teismas atsižvelgė į tai, kad nusikaltimai padaryti gydytojos darbinės veiklos srityje, bei įvertino atliktų neteisėtų veiksmų trukmę, mastą ir mechanizmą, kurie rodo neatsakingą gydytojos požiūrį į pacientų sveikatą ir asmens duomenis“, – rašoma Lietuvos apeliacinio teismo pranešime.
Lietuvos apeliacinis teismas taip pat panaikino apygardos teismo nuosprendžio dalį, kuria nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą buvo atleista moteris, neteisėtai pagal gydytojos Z. Rimkevičiūtės išrašytus receptus įsigijusi psichotropinių medžiagų.
Apeliacinis teismas nustatė, kad moteris suvokė neteisėtai apgaule bendrai įsigyjanti labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų (apygardos teismas nebuvo konstatavęs labai didelio kiekio) ir padarė sunkų nusikaltimą, dėl kurio laidavimo instituto taikymas yra negalimas. Moterį pripažinus kalta, vis dėlto konstatuota, kad net ir minimalios Baudžiamajame kodekse įtvirtintos laisvės atėmimo bausmės paskyrimas prieštarautų teisingumo principui, todėl moteriai paskirta subendrinta laisvės apribojimo 1 metams bausmė, įpareigojant visą bausmės laikotarpį dirbti ar būti užsiregistravus Užimtumo tarnyboje.
Garbaus amžiaus gydytoja Z. Rimkevičiūtė dirba Radviliškio ligoninėje.
Kartu su ja į teisėsaugos akiratį buvo patekusios dar keturios moterys. Pastarosios pripažino savo kaltę, todėl buvo atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Bylos duomenimis, įrašydama receptus, Z. Rimkevičiūtė naudojosi neegzistuojančių asmenų ir savo pacientų duomenimis.
Medikė teisme pasakojo, kad receptus rašė pažįstamiems, kurie dėl įvairių priežasčių nenorėjo, kad jų sveikatos kortelėse būtų įrašyta diagnozė.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka per tris mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
