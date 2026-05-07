Vaikai gimsta kitaip: rekordiškai daug moterų atliekamas cezario pjūvis

2024 m. Vokietijos ligoninėse iš viso pagimdė 654 600 moterų, iš kurių 215 900 gimdė cezario pjūvio būdu.
Cezario pjūvio gimdymų skaičius nuo 1991 m., kai tik 15 proc. visų gimdymų ligoninėse buvo atliekami cezario pjūvio būdu, išaugo daugiau nei dvigubai.
Didžiausias cezario pjūvių procentas fiksuotas vakarų Vokietijoje, Hamburge jis siekė 36,4 proc., o šalies rytuose – Saksonijoje (27,4 proc.).
Iš viso 60,1 proc. moterų ligoninėse pagimdė natūraliais takais.
Mažiau gimdymų
Vokietijoje gimusių kūdikių skaičius pernai sumažėjo iki žemiausio lygio nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, praėjusią savaitę pranešė duomenų biuras.
Gimdymų skaičius ketvirtus metus iš eilės sumažėjo iki maždaug 654,3 tūkst. 2025 m., t. y. 3,4 proc. mažiau nei ankstesniais metais, rodo preliminarūs Vysbadene įsikūrusios agentūros duomenys.
Tai buvo didžiausias deficitas pokario laikotarpiu, įskaitant ir Šaltojo karo metus, kai šalis buvo padalinta į NATO priklausiusią Vakarų Vokietiją ir socialistinę Rytų Vokietiją.
Gimdymų skaičiaus sumažėjimą galima paaiškinti demografiniu nuosmukiu 1990-aisiais po susivienijimo, aiškino agentūra, nes mažiau skaitlingos gyventojų kartos dabar pasiekia 30-metį, kai daugelis žmonių sprendžia, ar turėti vaikų.
Praėjus daugiau nei 35 metams po susivienijimo, gimdymų skaičiaus tendencija Vokietijoje išliko netolygi: sumažėjimas buvo ryškesnis rytiniuose regionuose (4,5 proc.) nei vakarinėse žemėse (3,2 proc.).