2026 m. medikų algos didės 12 proc., jau prasideda derybos dėl kitų metų

„Medikams rūpimas klausimas – dėl suderinamumo. Jeigu vykdomi sprendimai dėl atlyginimų ar kokių kitų dalykų – turi suderinti su profesinėmis sąjungomis, (gydymo įstaigų – ELTA) administracija“, – Eltai teigė L. Labanauskas.
Minimalios gydytojų pagrindinio darbo užmokesčio (PDU) dalies išraiška kasmet apskaičiuojama dauginant pastarųjų metų minimaliosios mėnesio algos (MMA) dydį iš pastoviosios dalies koeficiento (Kp – 2,5).
Gydytojų sąjungos prezidento teigimu, medikai sieks, kad kitais metais šis koeficientas augtų.
Ferma iš ateities: karvėms čia groja klasikinė muzika, sveikatą stebi modernios technologijos
„Tai mes šįkart vėl pateikėme (prašymą – ELTA), kad tas koeficientas galėtų būti didesnis, ir bandysime diskutuoti, taip sakant“, – kalbėjo L. Labanauskas.
M. Jakubauskienė medikų darbo užmokestis priklausys nuo finansavimo
Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė, kad tikėtis medikų reikalaujamų pokyčių galima tik sulaukus reikiamo finansavimo.
„Dabar vyksta kolektyvinės šakos derybos naujiems metams. Atlyginimų kilimas yra tiesiogiai proporcingas su sveikatos sistemai skiriamu finansavimu iš valstybės biudžeto. Šiuo metu prasideda vertinimai, poreikių skaičiavimai“, – žurnalistams sakė M. Jakubauskienė.
Susiję straipsniai
„Mes, kaip Sveikatos (apsaugos – ELTA) ministerija, pateikėme savo poreikį finansų ministerijai, tai turbūt galėtume kalbėti apie galimus pokyčius nuo kitų metų, o dabar atlyginimai yra mokami pagal realias sveikatos sistemos ir gydymo įstaigų galimybes“, – pabrėžė ji.
SAM: įtakos algų kilimui gali turėti asmeniniai gydymo įstaigų sprendimai
Kaip anksčiau Eltai teigė SAM, tai, jog daliai šalies gydytojų 2026-aisiais darbo užmokestis galėjo nekilti tiek, kiek žadėta, galėjo priklausyti nuo asmeninių gydymo įstaigų sprendimų.
„Galimai įstaigų biudžeto nepakanka tais atvejais, kai faktiškai taikomas PDU pastoviosios dalies dydis viršija Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytus minimalius PDU pastoviosios dalies dydžius, (pvz. įstaiga darbo apmokėjimo tvarkoje nusistatė mažiausio PDU pastoviosios dalies dydžio apskaičiavimui taikyti didesnį darbo užmokesčio bazinį dydį), o tokiems, individualiems įstaigų sprendimams papildomos lėšos ir nebuvo numatytos“, – rašoma SAM atsakyme Eltai.
SAM atstovai nurodė, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) kolektyvinės šakos sutarties nuostatos užtikrina darbuotojų PDU pastoviosios dalies dydžio proporcingą didėjimą kiekvienais metais.
ELTA primena, kad 2024-aisiais trims metams sudaryta LNSS šakos kolektyvinė sutartis tarp SAM ir devynių šalies medikų profsąjungų.
2025-ųjų spalį ji papildyta naujomis sąlygomis, kuriomis SAM įsipareigojo 2026-aisiais šalies medikų algas didinti 12 proc.
SAM ir šalies medikų pasirašoma sutartimi siekiama gerinti sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių medikų ekonomines, darbo ir socialines sąlygas, taip pat užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
Liutauras LabanauskasMarija JakubauskienėSveikatos apsaugos ministerija (SAM)
Rodyti daugiau žymių