Indija uždraudė ašvagandų lapus maisto papilduose: ką tai reiškia lietuviams?

Biomedicinos mokslų daktarė, farmakognostė, dr. Gabrielė Balčiūnaitė-Murzienė savo „Instagram“ paskyroje „Ne_Saldainiai“ plačiau paaiškino, kodėl buvo priimtas toks sprendimas ir kokią žinutę jis siunčia maisto papildų vartotojams visame pasaulyje.
Kodėl lapai yra problema?
Ašvagandų lapuose yra žymiai didesnė vitaferino-A koncentracija. Tai yra reaktyvusis vitanolidas, susijęs su toksiškumu kepenims, virškinamojo trakto sutrikimais, galimu neurotoksiniu poveikiu.
Šaknys turi gerai žinomą saugumo profilį, pagrįstą daugiau nei 3 000 metų tradiciniu Ajurvedos vartojimu ir šiuolaikiniais toksikologiniais duomenimis.
Rimta klastočių problema
Tyrimai atskleidė nerimą keliančias tendencijas. Iš 10 komercinių „šaknų“ ekstraktų, ištirtų efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) metodu, tik 2 buvo be lapams būdingų žymeklių.
Ir daugiau tyrimų parodė, kad reali produkto sudėties gali neatitikti etiketės užrašo „šaknų ekstraktas“, juose gali būti ir lapams būdingų biologinių žymeklių.
Be to, G. Balčiūnaitė-Murzienė atkreipė dėmesį, kad abejotina maisto papildų kokybė – ne vienintelė problema. Ašvagandų preparatus išbandę žmonės skundžiasi nemaloniais šalutiniais poveikiais, apie kuriuos įspėti gamintojams nėra privalu.
„Išmečiau ir daugiau niekada nepirksiu šitų žolių“, – soc. tinkluose skundėsi vienas preparato vartotojas.
„Nesupraskite neteisingai: ašvagandų šaknų preparatai turi savo laiką ir vietą, kada jie gali tapti puikia pagalba. Tai – ne nuomonė, o placebo kontroliuojamais klinikiniais tyrimais pagrįstas faktas“, – paaiškina G. Balčiūnaitė-Murzienė.
Tyrimai parodė standartizuotų ašvagandų šaknų ekstraktų vertę esant nemigai, nerimui, streso valdymo problemoms.
Nepageidaujamos reakcijos – tikros, ne įsivaizduojamos
Dažniausiai pasitaikantys dokumentuoti ašvagandų šaknų preparatų nepageidaujami poveikiai:
– skrandžio skausmas;
– virškinimo sutrikimai;
– viduriavimas;
– pykinimas;
– vėmimas.
Tačiau svarbu suprasti, kad jie pasireiškia toli gražu ne visiems.
Ta pati vaistažolė, skirtingas atsakas
Ašvagandos veikia skydliaukės veiklą. Augalas gali stimuliuoti skydliaukės hormonų gamybą, o tai asmenims, kuriems diagnozuota arba yra ribinė skydliaukės disfunkcija, gali sukelti eilę nemalonių simptomų.
Virškinamojo trakto sutrikimai taip pat labiau pastebimi žmonėms, turintiems jautrią virškinimo sistemą arba dirgliosios žarnos sutrikimus.
Kas turėtų būti atidesni?
Įdėmiau įvertinti rizikas turėtų žmonės, esant tokioms būklėms kaip:
– skydliaukės ligos;
– kepenų veiklos sutrikimai;
– autoimuninės ligos;
– nėštumas;
– jautrus virškinamasis traktas arba dirgliosios žarnos sindromas;
– visi vartojantys raminamuosius, imunosupresantus, vaistus skydliaukės veiklai arba vastus nuo diabeto.
Ką tai reiškia Europos šalims?
Europos Sąjunga (ES) dar nepakeitė savo taisyklių, tačiau tiekimo grandinė yra pasaulinė ir didžioji dalis Europoje suvartojamos ašvagandos žaliavos yra išauginama Indijoje.
Klausimai savikontrolei:
– Ar jūsų maisto papilde nurodoma, kuri augalo dalis buvo naudojama?
– Ar ekstraktas standartizuotas, o galbūt net patikrintas nepriklausomoje (angl. third-party) laboratorijoje?
Jei produkto etiketėje nenurodoma, kokia ašvagandų dalis buvo panaudota, tai – raudona vėliavėlė.
Didėjantis poreikis ir auganti rinka
Ašvagandos paklausa pasaulyje viršija augalo pasiūlą. Duomenys svyruoja, bet manoma, kad užauginama 1,5–5 tūkst. tonų ašvagandos šaknų per metus, kai paklausa siekia 7 tūkst. tonų.
„Manau, tai gali būti priežastis, kodėl preparatų gamintojams kyla pagunda į produkciją įtraukti ne pačias tinkamiausias žaliavas“, – svarsto G. Balčiūnaitė-Murzienė.
Apibendrinimas
Jei ašvagandos jums nepadėjo, tai pagrįsta klinikinė informacija. Jūsų kūnas jums kažką pasakė.
Prieš išbandydami bet kokį adaptogeną, pasitarkite su specialistu, kuris išmano ir vaistažolę, ir jūsų sveikatos istoriją. Nepamirškite, saugius patarimus duoti gali tik kvalifikuotas žmogus, turintis tokiai veiklai reikalingą licenciją.
