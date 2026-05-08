Mirtinas hantaviruso protrūkis: dėl pavojaus visuomenei – žinia iš PSO

2026 m. gegužės 8 d. 13:59
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) penktadienį pareiškė, kad mirtinos hantaviruso atmainos, fiksuotos kruziniame laive, pavojus visuomenei yra minimalus, nes ji plinta tik per „labai artimą kontaktą“.
Protrūkis kruiziniame laive „MV Hondius“, kuris plaukia į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Iki šiol mirė trys laivo keleiviai, o naujausia PSO informacija rodo, kad iš viso yra penki patvirtinti ir trys įtariami atvejai.
„Tai pavojingas virusas, bet tik tam žmogui, kuris yra tikrai užsikrėtęs, o pavojus plačiajai visuomenei išlieka visiškai mažas“, – spaudos konferencijoje Ženevoje sakė PSO atstovas Christianas Lindmeieris.
Jis atkreipė dėmesį į tai, kad net ir tie žmonės, kurie buvo apsistoję toje pačioje laivo „MV Hondius“ kajutėje kaip užsikrėtęs asmuo, „kai kuriais atvejais neatrodo užsikrėtę“. Atstovas tvirtino, kad liga „neplinta taip, kaip plito COVID“.

„Kontaktų sekimas yra veiksmingas, nes atsekami tie asmenys, kurie turėjo artimą kontaktą“, – teigė jis.
Laivas balandžio 1 d. išplaukė iš Ušuajos Pietų Argentinoje į kruizinę kelionę per Atlanto vandenyną į Žaliąjį Kyšulį, pakeliui sustodamas keliose atokiose salose.
