Dėl didelio aktyvumo Lrytas projektas „Ačiū medikams“ pratęsiamas iki birželio 1-osios

Dėl itin didelio susidomėjimo nuspręsta pratęsti padėkų rašymo ir balsavimo terminą iki 2026 m. birželio 1 d. 23.59 val. Projekto dalyviai, sulaukę daugiausia simpatijų, bus paskelbti birželio 2 dieną.
Projektas „Ačiū medikams“ ir šiemet atskleidė, kiek daug žmonėms reiškia nuoširdus medikų dėmesys, profesionalumas ir žmogiškas ryšys. Pacientai medikams dėkoja už „baimes nuvijusį juoką“, „sudėtingų operacijų metu išgelbėtas gyvybes“, „kantrybę ir palaikymą sunkiausiomis akimirkomis“.
Tarp publikuojamų padėkų gausu jautrių istorijų apie gydytojus, kurie pacientams „sugrąžino tikėjimą gyvenimu“, slaugytojus, kurie „nesitraukė nuo lovos sunkiausiomis akimirkomis“ bei specialistus, kurių rūpestis padėjo „vėl atsistoti ant kojų“. Šios istorijos rodo, kad medikų darbas pacientams dažnai tampa kur kas daugiau nei tik gydymas.
„Matome milžinišką žmonių įsitraukimą ir norą padėkoti medikams viešai. Kasdien gauname daugybę naujų istorijų iš visos Lietuvos, todėl norime suteikti daugiau laiko tiek parašyti padėką, tiek palaikyti savo mylimiausius medikus balsuojant“, – sako Lrytas projekto organizatoriai.
Projektu siekiama ne tik pagerbti pacientų pasitikėjimą pelniusius medicinos darbuotojus, bet ir stiprinti žodinės padėkos kultūrą bei priminti visuomenei apie ypatingą medikų vaidmenį mūsų gyvenime.
Padėkas medikams ir balsuoti už projekto dalyvius galima specialiame projekto puslapyje: „Ačiū medikams“.