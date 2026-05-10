Hantavirusu užkrėstas kruizinis laivas atplaukė į Ispanijos Kanarų salas

AFP žurnalistai pranešė, kad su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas „MV Hondius“ atplaukė prie Ispanijos Granadiljos uosto, lydimas Civilinės gvardijos laivo; tai patvirtina jūrų sekimo tarnybos „VesselFinder“ duomenys.
Keleiviai ir dalis įgulos turėtų būti evakuoti prieš laivui, kuriame dėl hantaviruso protrūkio mirė trys žmonės, tęsiant kelionę į Nyderlandus.
Trys laivo keleiviai – olandų sutuoktinių pora ir vokietė – mirė, o kiti susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp graužikų.
Tiems, kurių testai buvo teigiami, patvirtintas vienintelis hantaviruso tipas, galintis plisti nuo žmogaus žmogui – Andų virusas, o tai sukėlė tarptautinį susirūpinimą.
„Visus laive esančius žmones klasifikuojame kaip vadinamąjį didelės rizikos kontaktą“, – šeštadienį sakė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) epidemijų ir pandemijų pasirengimo bei prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove.
Tačiau ji pridūrė, kad rizika plačiajai visuomenei ir Kanarų salų gyventojams išlieka maža.
PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas, kuris šeštadienį atvyko į Ispaniją ir, kaip tikimasi, prižiūrės laivo evakuaciją, pateikė tokius pačius patikinimus ir padėkojo Tenerifės gyventojams už solidarumą.
„Noriu, kad mane aiškiai išgirstumėte“, – šeštadienį atvirame laiške Tenerifės gyventojams rašė Tedrosas: „Tai nėra dar vienas COVID.“
Atvykęs į Tenerifę, jis sakė esąs tikras, kad operacija bus sėkminga. „Ispanija yra tam pasirengusi“, – jis sakė žurnalistams.
Kasdienis gyvenimas nesutrikdytas
Sekmadienio rytą Granadilja de Abonos uoste AFP žurnalistai matė palei krantinę išrikiuotas baltas palapines, o policija buvo aptvėrusi dalį uosto teritorijos
Nepaisant šios situacijos, kasdienis gyvenimas atrodė iš esmės normalus: vieni žmonės maudėsi, kiti apsipirkinėjo turguje arba sėdėjo kavinių terasose.
Regioninės valdžios institucijos neleido laivui švartuotis uoste. Vietoj to jis liks atviroje jūroje, kol keleiviai bus tikrinami ir evakuojami nuo sekmadienio iki pirmadienio – tai vienintelis laikas, kai, pasak sveikatos apsaugos pareigūnų, bus palankios oro sąlygos.
Kruizų operatorė „Oceanwide Expeditions“ anksčiau pranešė, kad „visų keleivių ir riboto skaičiaus įgulos narių“ išlaipinimas iš laivo turėtų prasidėti apie 7.00 val. Grinvičo laiku.
„Išlipę iš laivo, jie bus nedelsiant perkelti į jiems paskirtus lėktuvus“, – teigė Nyderlandų įmonė.
PSO penktadienį pranešė, kad iš aštuonių įtariamų atvejų patvirtino šešis. Laive nebeliko įtariamų atvejų.
Laivas „MV Hondius“ atplaukė iš Žaliojo Kyšulio salų, kur anksčiau šią savaitę jau buvo evakuoti trys užsikrėtę žmonės.
Stebėsena ir atsekimas
Ispanijos sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrai Madride tvirtino, kad su vietos gyventojais „nebus jokio kontakto“ ir kad keleiviai išvyks „pagal tautybių grupes“.
„Visos vietos, pro kurias (keleiviai) praeis, bus uždarytos“, – sakė vidaus reikalų ministras, pridurdamas, kad aplink laivą bus nustatyta laivybai draudžiama zona.
Laivas „MV Hondius“ balandžio 1 d. išplaukė iš Ušuajos miesto Argentinoje į kruizą per Atlanto vandenyną į Žaliojo Kyšulio salas.
Provincijos sveikatos apsaugos pareigūnas Juanas Petrina sakė, kad, atsižvelgiant į viruso inkubacijos laikotarpį ir kitus veiksnius, yra „beveik nulinė tikimybė“, kad nuo hantaviruso miręs olandas užsikrėtė Ušuajoje.
Kelių šalių sveikatos apsaugos institucijos stebi keleivius, kurie jau išsilaipino, ir visus, kurie galėjo su jais kontaktuoti.
Nyderlandų oro linijų KLM skrydžių palydovės, kuri turėjo sąlytį su užsikrėtusia keleive iš kruizinio laivo ir vėliau pajuto lengvus simptomus, hantaviruso testas buvo neigiamas, penktadienį pranešė PSO.
Keleivė – pirmojo mirusio per protrūkį vyro žmona – balandžio 25 d. trumpai buvo lėktuve, skrendančiame iš Johanesburgo į Nyderlandus, tačiau buvo išlaipinta prieš pakilimą.
Kitą dieną ji mirė Johanesburgo ligoninėje.
Ispanijos pareigūnai pranešė, kad viena moteris, skridusi tuo reisu, buvo tirta dėl hantaviruso, nes jai namie rytų Ispanijoje pasireiškė simptomai. Ji yra izoliuota ligoninėje, sakė sveikatos apsaugos valstybės sekretorius Javieras Padilla.
Du laivu keliavę Singapūro gyventojai buvo ištirti dėl šios ligos, jų rezultatai buvo neigiami, tačiau jie liks karantine, penktadienį pranešė miesto-valstybės valdžios atstovai.
Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos institucijos taip pat penktadienį pranešė, kad įtariamas atvejis buvo Tristano da Kunjos saloje, vienoje iš labiausiai izoliuotų gyvenviečių pasaulyje, kurioje gyvena apie 220 žmonių.