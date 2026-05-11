Legendinis širdies chirurgas atsisveikina su ligonine ir siunčia patarimą kolegoms: „Mylėkite pacientą“

Prieš 30 metų, kai širdies operacijos buvo atliekamos tik Vilniuje ir Kaune, G. Kundrotas buvo vienas iš jaunų, vizionieriškų chirurgų komandos, kuris iškeitė sostinę į Klaipėdą, kad įgyvendintų utopine laikytą idėją. Jis subūrė komandą ir, vadovaujant prof. Vytautui Sirvydžiui, 1994 metų gegužės 30 dieną atliko pirmąją širdies operaciją uostamiestyję, taip pradėdamas naują širdies ligų gydymo erą regiono gyventojams.
Nuo pat Širdies chirurgijos skyriaus įsteigimo tuometinėje Jūrininkų ligoninėje, G. Kundrotas jam vadovavo ir kūrė aukščiausio lygio medicinos standartus. Jo ir jo bendražygių dėka sritis, kuri ilgą laiką laikyta išskirtine, tapo kasdienybe Klaipėdoje, o Vakarų Lietuvos gyventojams nebereikėjo vykti toli nuo namų dėl gyvybiškai svarbios pagalbos.
Šiandien Klaipėdoje atliekama apie 20 procentų visų šalyje daromų širdies operacijų, o gydytojai savo profesionalumu prilygsta kolegoms didžiosiose klinikose.
„Nuoširdžiai dėkojame Gediminui už neįkainojamą indėlį į Klaipėdos krašto ir mūsų ligoninės medicinos istorijos raidą. Jo profesionalumas ir pasiaukojimas prieš daugiau nei 30 metų tapo tvirtu pamatu širdies chirurgijos sukūrimui ir suklestėjimui uostamiestyje. Jis ne tik gelbėjo tūkstančius gyvybių, bet ir nutiesė kelią ateities kartoms, įkvėpdamas kolegas siekti tobulumo, darbo ir bendravimo etikos.
Gedimino Kundroto vardas neabejotinai įrašytas į Klaipėdos medicinos istoriją kaip pradininko ir šviesulio. Esame dėkingi už Jo darbą, kantrybę ir širdį, kurią atidavėte šiai kilniai profesijai“, – sako KUL generalinis direktorius prof. dr. Audrius Šimaitis.
Kolegos gražių atsisveikinimo žodžių negailėjo ne tik profesinio mokytojo talentą turinčiam Gediminui, bet ir jo žmonai Eglei Kundrotienei, daugiau nei du dešimtmečius ligoninėje dirbusiai anesteziologe – reanimatologe.
Daugybę pomėgių turinti medikų pora nutarė kartu jais džiaugtis padėję tašką profesinėje karjeroje.
„Viskam yra pradžia, yra ir pabaiga. Buvo nuostabūs darbo metai, puikūs kolegos, su kuriais dag nuveikėme. Mus jau keičia talentinga jaunoji karta. Džiaugiuosi ja. Užverdamas ligoninės duris sakau – niekada nepraraskite ryšio tarp kolegų ir mylėkite pacientą. Dėl jo čia ir esame“, – atsisveikindamas sako G.Kundrotas.