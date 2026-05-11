SveikataMedicinos žinios

Prabilo hantavirusu užkrėsto laivo kapitonas

2026 m. gegužės 11 d. 17:02
Hantaviruso paveikto kruizinio laivo „Hondius“ kapitonas Janas Dobrogowskis pirmą kartą vaizdo žinutėje pasisakė apie krizę. Jis padėkojo savo įgulai ir keleiviams už „kantrybę, discipliną ir draugiškumą“.
„Šios praėjusios savaitės buvo labai sunkios“, – sakė iš Lenkijos kilęs kapitonas. Tačiau žmonės esą sudėtingiausiomis sąlygomis pademonstravo „rūpestį, susitelkimą ir stiprybę“.
Jis teigė matęs, kad „žmonės gali pasitikėti vieni kitais, jei net pagalba nėra suteikiama iš karto“. Visiems laive buvusiems žmonėms kapitonas palinkėjo saugiai sugrįžti namo.
Sekmadienį laivas pasiekė Ispanijos atostogų salą Tenerifę. Pirmadienį turėtų būti baigta likusių keleivių ir daugumos įgulos narių evakuacija. „Hondius“ pirmadienio vakarą turėtų pajudėti į Roterdamą.

Naujausia informacija dėl mirtino viruso protrūkio: evakuoti keleiviai, visame pasaulyje ieškoma galimų atvejų

Laive nuo hantaviruso mirė trys keleiviai. Jiems nustatyta Andų viruso atmaina esant artimam kontaktui gali būti perduodama žmogaus žmogui.
„Hondius“ savo kelionę pradėjo Argentinoje balandžio 1 d., buvo išmetęs inkarą prie Žaliojo Kyšulio, o trečiadienį vakare išplaukė į Kanarų salas.
Kadangi laivui sustojus iš jo išlipo daugiau nei 30 keleivių ir įgulos narių, pareigūnai visame pasaulyje ieško galimų įtariamų atvejų.
