Vokietijos medikai prašo iš prekybos centrų pašalinti stiprų alkoholį

2026 m. gegužės 11 d. 11:58
Lrytas.lt
Vokietijos gydytojų asociacija „Marburger Bund“ sekmadienį paragino, kad stiprieji alkoholiniai gėrimai būtų parduodami tik specialią licenciją turinčiose prekybos vietose.
Prekybos centrams, degalinėms ir kioskams neturėtų būti leidžiama parduoti stipriųjų gėrimų, pareiškė asociacija savo metiniame susirinkime Hanoveryje.
Ji savo raginimus pagrindė tuo, kad alkoholio vartojimas yra vienas didžiausių išvengiamų pavojų sveikatai Vokietijoje. Jauniems žmonėms reikalinga geresnė apsauga, teigė asociacija.
Pasak gydytojų, įrodyta, kad jaunystėje susiformavę alkoholio vartojimo įpročiai didina priklausomybės riziką ateityje, taip pat sukelia neigiamas pasekmes sveikatai ir socialinei gerovei, rašo dpa.
Priklausomybės ligas gydantis psichiatras: „Sunkiausia matyti, kai žmogus nori sveikti, bet aplinka jam trukdo"

„Išgeriu tik prie progos": ištyrė, kas vyksta smegenyse saikingai vartojant alkoholį

Tinsta kojos? Vaistininkė įspėjo, kada tai išduoda kraujo krešulį

Asociacija taip pat pareiškė, kad remia vyriausybės planus panaikinti vadinamąjį „gėrimą su suaugusiųjų priežiūra“ – Vokietijos įstatymo nuostatą, leidžiančią 14 metų ir vyresniems jaunuoliams viešose vietose gerti alų ir vyną, jei šalia yra tėvai.
