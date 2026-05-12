Neįprastas pomėgis prišaukė mirtį? Pateikė versiją, kaip hantavirusu užsikrėtė pirmasis laivo keleivis

Olandas ornitologas Leo Schilperoordas buvo pirmasis laivo keleivis, kuriam pasireiškė simptomai. Jis taip pat buvo pirmoji viruso auka, miręs balandžio 11 d. Jo žmona Mirjam, taip pat ornitologė, po dviejų savaičių mirė nuo to paties viruso.
Pasak leidinio, pensininkų pora buvo iš Haulerwijko, 3000 gyventojų turinčio kaimo Nyderlanduose. Jie lapkričio 27 d. išsilaipino Argentinoje, kad pradėtų penkių mėnesių kelionę po Pietų Ameriką.
Jie taip pat aplankė Čilę ir Urugvajų. Kiekvienoje stotelėje ši pora, aistringai mėgstanti stebėti paukščius, pasinaudojo proga pasigrožėti vietos laukine gamta, ypač sparnuočiais.
Pražudė pomėgis?
Kaip pranešama, Argentinoje senjorų pora apsilankė sąvartyne netoli Ušuajos miesto. Paukščių stebėjimo entuziastai ten norėjo pamatyti baltakaklę karakarą, kuri paplitusi tik tame regione. Ši vieta gerai žinoma paukščių stebėtojams, nes paukščiai ten susirenka maitintis, rašo „New York Post“. Tačiau vietiniai gyventojai jos vengia dėl gausybės graužikų. Būtent šie gyvūnai yra hantaviruso platintojai.
Spėjama, kad į pensiją išėjusių ornitologų pora šiame sąvartyne ir užsikrėtė hantavirusu.
Karščiavimas, galvos skausmas ir nesunkus viduriavimas – pirmieji simptomai, dėl kurių Leo Schilperoordas nusiskundė dar balandžio 6 d. Jis mirė po kelių dienų, balandžio 11 d., laive.
Balandžio 24 d. jo kūnas buvo iškeltas į krantą Šv. Elenos saloje, kuri priklauso Jungtinei Karalystei. Mirusiojo žmona taip pat paliko laivą, kad gautų medicininę pagalbą. Evakuota į Pietų Afriką, ji mirė netrukus po to.
Trečiasis laivo keleivis mirė nuo infekcijos. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pranešė, kad sekmadienį iš aštuonių įtariamų atvejų buvo patvirtinti šeši hantaviruso atvejai. Prancūzijos valdžios institucijų duomenimis, sekmadienį simptomai taip pat pasireiškė vienam iš penkių Prancūzijos piliečių.
PSO vadovas: darbas dar nebaigtas
PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo kelių gyvybių pareikalavęs hantaviruso protrūkis, antradienį pareiškė, kad darbas, skirtas suvaldyti šį užkratą, „dar nebaigtas“.
Laivo „MV Hondius“ likimas sukėlė tarptautinį nerimą, nes per šio reto viruso, nuo kurio nėra skiepų ir kuris neturi specifinių gydymo būdų, protrūkį mirė trys keleiviai.
Vis dėlto sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pasaulinis pavojus visuomenės sveikatai yra mažas, ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pradžia.
„Nėra ženklų, kad matome didesnio protrūkio pradžią“, – Madride surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sanchezu sakė T. A. Ghebreyesusas.
„Tačiau, žinoma, padėtis gali pasikeisti ir, atsižvelgiant į ilgą viruso inkubacinį laikotarpį, gali būti, kad artimiausiomis savaitėmis pamatysime daugiau atvejų“, – pažymėjo T. A. Ghebreyesusas.
Sekmadienį ir pirmadienį iš Ispanijos Kanarų salų buvo išskraidinta daugiau kaip 120 „MV Hondius“ keleivių ir įgulos narių, o šalys ėmėsi skirtingų sveikatos apsaugos priemonių grįžtantiems evakuotiems asmenims.
Dauguma valstybių laikėsi PSO gairių, kurios apima 42 dienų karantiną ir nuolatinį aukštos rizikos kontaktų stebėjimą.
Tačiau JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) laikinasis direktorius Jay Bhattacharya nurodė, kad keleiviai amerikiečiai nebūtinai bus karantinuojami.
„Tikiuosi, kad jos (šalys) laikysis mūsų teikiamų patarimų ir rekomendacijų“, – Madride teigė T. A. Ghebreyesusas.
„MV Hondius“ sukėlė diplomatinių iššūkių, nes įvairios šalys derėjosi dėl to, kas jį priims ir gydys jo keleivius.
Žaliasis Kyšulys atsisakė priimti šį laivą, kuris liko išmetęs inkarą prie sostinės Prajos krantų, kai praėjusią savaitę oro transportu į Europą buvo evakuoti trys žmonės.
Ispanija leido laivui išmesti inkarą prie Kanarų salų, kad sekmadienį ir pirmadienį būtų galima evakuoti keleivius ir įgulą, tačiau tam aršiai priešinosi šio Atlanto vandenyno salyno regioninė vyriausybė.
P. Sanchezas stojo ginti savo vyriausybės politikos ir pareiškė, kad „pasauliui nereikia daugiau savanaudiškumo ar baimės. Jam reikia šalių, kurios demonstruoja solidarumą ir nori imtis iniciatyvos.“
