PSO vadovas po evakuacijos dėl hantaviruso sako, kad darbas dar nebaigtas

Laivo „MV Hondius“ likimas sukėlė tarptautinį nerimą, nes per šio reto viruso, nuo kurio nėra skiepų ir kuris neturi specifinių gydymo būdų, protrūkį mirė trys keleiviai.
Vis dėlto sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pasaulinis pavojus visuomenės sveikatai yra mažas, ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pradžia.
„Nėra ženklų, kad matome didesnio protrūkio pradžią“, – Madride surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sanchezu sakė T. A. Ghebreyesusas.
Baiminamasi, kad kartojasi COVID-19 situacija: ramina, kad toks lygis nepasiektas
„Tačiau, žinoma, padėtis gali pasikeisti ir, atsižvelgiant į ilgą viruso inkubacinį laikotarpį, gali būti, kad artimiausiomis savaitėmis pamatysime daugiau atvejų“, – pažymėjo T. A. Ghebreyesusas.
Sekmadienį ir pirmadienį iš Ispanijos Kanarų salų buvo išskraidinta daugiau kaip 120 „MV Hondius“ keleivių ir įgulos narių, o šalys ėmėsi skirtingų sveikatos apsaugos priemonių grįžtantiems evakuotiems asmenims.
Dauguma valstybių laikėsi PSO gairių, kurios apima 42 dienų karantiną ir nuolatinį aukštos rizikos kontaktų stebėjimą.
Tačiau JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) laikinasis direktorius Jay Bhattacharya nurodė, kad keleiviai amerikiečiai nebūtinai bus karantinuojami.
„Tikiuosi, kad jos (šalys) laikysis mūsų teikiamų patarimų ir rekomendacijų“, – Madride teigė T. A. Ghebreyesusas.
„MV Hondius“ sukėlė diplomatinių iššūkių, nes įvairios šalys derėjosi dėl to, kas jį priims ir gydys jo keleivius.
Žaliasis Kyšulys atsisakė priimti šį laivą, kuris liko išmetęs inkarą prie sostinės Prajos krantų, kai praėjusią savaitę oro transportu į Europą buvo evakuoti trys žmonės.
Ispanija leido laivui išmesti inkarą prie Kanarų salų, kad sekmadienį ir pirmadienį būtų galima evakuoti keleivius ir įgulą, tačiau tam aršiai priešinosi šio Atlanto vandenyno salyno regioninė vyriausybė.
P. Sanchezas stojo ginti savo vyriausybės politikos ir pareiškė, kad „pasauliui nereikia daugiau savanaudiškumo ar baimės. Jam reikia šalių, kurios demonstruoja solidarumą ir nori imtis iniciatyvos.“