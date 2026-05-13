Ant kojų sukelti Europos epidemiologai: ramybės neduoda du klausimai apie hantavirusą

„Šįryt ji vis dar buvo intensyviosios terapijos skyriuje“, – informaciją apie sunkią prancūzės būklę patvirtino ECDC užkrečiamųjų ligų specialistas Gianfranco Spiteri.
Iš viso intensyviosios terapijos skyriuose šiuo metu gydomi 3 hantavirusu užsikrėtę pacientai.
Jau anksčiau nuo hantaviruso mirė 3 laivu keliavę žmonės – olandų pora ir britas. Iš viso įtariami 11 hantaviruso atvejų, iš kurių 9 yra oficialiai patvirtinti.
Baiminamasi, kad kartojasi COVID-19 situacija: ramina, kad toks lygis nepasiektas
Keleiviams – 6 savaičių izoliacija
ECDC direktorė Pamela Rendi-Wagner teigė rekomenduojanti, kad visi kruizinio laivo keleiviai karantine turėtų praleisti bent 6 savaites, t. y. iki birželio 21–22 d., priklausomai nuo to, kada jie išsilaipino.
„Rekomenduojame griežtą karantiną visiems besimptomiams keleiviams“, – sakė P. Rendi-Wagner.
Pasak jos, šiuo metu epidemiologams svarbiausi du klausimai.
„Pirma, kaip ir kur keleiviai užsikrėtė. Turime sužinote daugiau apie šio viruso plitimo priežastis ir modelius.
Antra, turime daugiau sužinoti apie patį virusą: jo užkrečiamumą ir ligos eigos pavojingumą. Tai bus padaryta artimiausiomis dienomis ir savaitėmis, panaudojant viruso genomo sekoskaitą“, – sakė P. Rendi-Wagner.
Kada ligonis yra užkrečiamiausias?
Pasak ekspertų, rizika, kad simptomų nejaučiantis žmogus galėtų platinti hantavirusą yra labai maža.
„Užkrečiamumas yra didžiausias pirmąją simptomų pasireiškimo dieną. Taip pat žinome, kad hantaviruso testas gali būti teigiamas dar iki simptomų atsiradimo“, – sakė G. Spiteri.
„Nėra jokių įrodymų, kad viruso perdavimas būtų įvykęs iki simptomų pasireiškimo“, – pridūrė jis.
Tačiau kontaktą su sergančiais turėjusių asmenų izoliavimas yra taikomas kaip visuomenės sveikatos apsaugos priemonė.
„Virusai gali mutuoti, bet nėra jokio pagrindo manyti, kad šis virusas mutavo ir tapo lengviau plintantis. Epidemiologine ir biologine prasme matome, kad virusas „elgiasi“, kaip jam įprasta“, – patikino Andreasas Hoeferis, ECDC mikrobiologijos ir molekulinės epidemiologijos ekspertas.
Neatsekė keleivių
Dar gegužės 5-ąją Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pranešė ieškanti žmonių, skridusių reisu iš Šv. Elenos salos į Johanesburgą, kuriuo skrido nuo hantaviruso vėliau mirusi kruizinio laivo keleivė.
Olandė, kurios vyras taip pat mirė nuo šio viruso, balandžio 24 d. išsilaipino Šv. Elenos saloje, skųsdamasi „virškinimo trakto simptomais“. Skrydžio į Johanesburgą metu moters būklė pablogėjo, o balandžio 26 d. ji mirė.
„Pradėtas tuo reisu skridusių keleivių kontaktų sekimas“, – tuomet teigta PSO pranešime.
Tačiau praėjus daugiau nei savaitei institucijoms nepavyko įvertinti, kokios rizikos kyla dėl šios kelionės.
„Nežinome tikslaus skaičiaus, kiek keleivių turėjo kontaktą“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Spiteri.
Pražudė pomėgis?
70-metis ornitologas pirmuosius simptomus pajuto netrukus po to, kai apsilankė vienoje Argentinos vietovių. Tikėtina, jis buvo „nulinis pacientas“ – pirmasis hantavirusu užsikrėtęs žmogus, nuo kurio prasidėjo protrūkis kruiziniame laive „MV Hondius“, rašė „The New York Post“.
Olandas ornitologas Leo Schilperoordas buvo pirmasis laivo keleivis, kuriam pasireiškė simptomai. Jis taip pat buvo pirmoji viruso auka, miręs balandžio 11 d. Jo žmona Mirjam, taip pat ornitologė, po dviejų savaičių mirė nuo to paties viruso.
Pasak leidinio, pensininkų pora buvo iš Haulerwijko, 3000 gyventojų turinčio kaimo Nyderlanduose. Jie lapkričio 27 d. išsilaipino Argentinoje, kad pradėtų penkių mėnesių kelionę po Pietų Ameriką.
Jie taip pat aplankė Čilę ir Urugvajų. Kiekvienoje stotelėje ši pora, aistringai mėgstanti stebėti paukščius, pasinaudojo proga pasigrožėti vietos laukine gamta, ypač sparnuočiais.
Kaip pranešama, Argentinoje senjorų pora apsilankė sąvartyne netoli Ušuajos miesto. Paukščių stebėjimo entuziastai ten norėjo pamatyti baltakaklę karakarą, kuri paplitusi tik tame regione. Ši vieta gerai žinoma paukščių stebėtojams, nes paukščiai ten susirenka maitintis. Tačiau vietiniai gyventojai jos vengia dėl gausybės graužikų. Būtent šie gyvūnai yra hantaviruso platintojai.
Spėjama, kad į pensiją išėjusių ornitologų pora šiame sąvartyne ir užsikrėtė hantavirusu.
Karščiavimas, galvos skausmas ir nesunkus viduriavimas – pirmieji simptomai, dėl kurių Leo Schilperoordas nusiskundė dar balandžio 6 d. Jis mirė po kelių dienų, balandžio 11 d., laive.
Balandžio 24 d. jo kūnas buvo iškeltas į krantą Šv. Elenos saloje, kuri priklauso Jungtinei Karalystei. Mirusiojo žmona taip pat paliko laivą, kad gautų medicininę pagalbą. Evakuota į Pietų Afriką, ji mirė netrukus po to.