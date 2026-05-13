Po hantaviruso protrūkio kruiziniame laive – svarbi specialistų žinia

Visų iki šiol turimų mėginių, susijusių su hantaviruso protrūkiu laive, genų sekos yra „praktiškai identiškos“, sakė ECDC mikrobiologas Andreasas Hoeferis. Tai esą reiškia, „kad greičiausiai būta tik vieno atvejo, kai infekuotas gyvūnas perdavė virusą žmogui“.
Hantaviruso protrūkis kruiziniame laive kilo, kai jis plaukė iš Argentinos į Žaliąjį Kyšulį. Tai Andų virusas – vienintelis hantaviruso štamas, kurį žmogus gali perduoti žmogui. Mirė trys keleiviai. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, virusas patvirtintas iš viso dar septyniems laive buvusiems žmonėms. Vienu atveju infekcija laikoma „tikėtina“.
ECDC direktorė Pamela Rendi Wagner atkreipė dėmesį į ilgą – iki šešių savaičių – hantaviruso inkubacinį laiką. Dėl to vis dar į manoma, kad infekcija gali pasireikšti laive buvusiems keleiviams ir įgulos nariams. Didžiausias užkrėtimo pavojus, anot ECDC eksperto Gianfranco Spiterio, kyla, jei žmogus jau jaučia simptomus. Tačiau pernešti infekciją kitiems įmanoma ir kelios dienos iki prasidedant ligai.
Dėl ilgo inkubacinio laiko ir potencialiai mirtinos ligos eigos iš „Hondius“ evakuoti žmonės toliau bus stebimi.