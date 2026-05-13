Po pacientės mirties Kauno klinikose – artimųjų kaltinimai gydytojai ir pradėtas vidinis tyrimas

„Mūsų mamos, močiutės, prosenelės jau niekas neprikels, bet gal pavyks išgelbėti kitų žmonių gyvybes“, – taip skunde, adresuotame ligoninei, teigia a.a. Danutės Teleišienės artimieji.
Artimųjų teigimu, staigiai jų mamos mirčiai įtakos galėjo turėti gydymo metu padarytos klaidos, pavėluota diagnostika ir netinkamai parinkti vaistai.
a.a. D. Teleišienės artimieji portalui leido atskleisti vėlionės sveikatos duomenis, kiek tai reikalinga publikacijai, bei leido susipažinti su skundo turiniu. Kol kas artimieji kreipėsi tik į pačią ligoninę ir paprašė atlikti vidinį tyrimą. Priklausomai nuo tyrimo rezultatų, artimieji svarsto kreiptis ir į kitas institucijas.
Ypač svarbi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė: pritaikyta ir medicinai, ir gynybai
Balandžio 24 d. išsiųstą skundą pateikė D. Teleišienės dukros – skunde nurodoma, jog dėl jų teigimu, netinkamai suteiktų medicinos paslaugų Kauno onkologijos ligoninės Paliatyviosios onkologijos skyriuje, mirė jų mama.
Pasak dukrų, jų mama į ligoninę buvo paguldyta 2026 m. kovo 16 d., kur jai buvo paskirta gydytoja Laima Dubinskienė. Gydymo pradžioje buvo atlikti kraujo tyrimai ir plaučių rentgeno nuotrauka. Gydytoja L. Dubinskienė informavo, kad pacientei taip pat atlikta kompiuterinė tomografija (nors artimieji abejoja, ar kompiuterinė tomografija iš tiesų buvo atlikta), bronchoskopija, pleuros ertmės punkcija ir 2026 m. kovo 19 d. – biopsija, kurios rezultatų esą reikės laukti apie dvi savaites.
Susiję straipsniai
Tačiau praėjus laikui ir nesulaukus jokių atsakymų, artimieji dar kartą kreipėsi į gydytoją. Tuomet jiems buvo pasakyta, kad onkologinės ligos nėra, o nustatytas tik uždegimas, kurį reikia gydyti. Dukrų teigimu, gydytoja vengė kalbėti apie biopsijos rezultatus ir keitė pokalbio temą.
Artimiesiems kilo įtarimų dėl pateikiamos informacijos tikslumo, todėl 2026 m. balandžio 7 d. artimieji kreipėsi į skyriaus vedėją Dalią Skorupskienę. Peržiūrėjus medicininius dokumentus paaiškėjo, kad biopsija apskritai nebuvo atlikta, o gydytoja negalėjo pateikti jokių tyrimų rezultatų. Tą pačią dieną pacientės gydymą perėmė kita gydytoja, buvo inicijuoti papildomi tyrimai, o vedėja, anot artimųjų, išreiškė nuostabą dėl susidariusios situacijos. Tuo metu taip pat buvo atlikta skysčių punkcija, po kurios pacientės būklė staigiai pablogėjo. Chirurgas, paklaustas apie priežastį, nurodė, kad procedūros metu galėjo būti pradurtas plautis.
Kitą dieną, 2026 m. balandžio 8 d., pacientei atlikti papildomi tyrimai. Nustatyta, kad jos CRB rodiklis siekia apie 240, jai reikalingas deguonis, o atlikus kompiuterinę tomografiją galiausiai diagnozuota onkologinė plaučių liga. Artimųjų teigimu, iki tol ši diagnozė nebuvo nustatyta, nors pacientė skyriuje buvo gydoma jau beveik tris savaites.
Gydymo metu pacientei buvo paskirtas vaistas Petidinas – opioidinis analgetikas, kuris, pasak artimųjų, gali slopinti kvėpavimą ir būti pavojingas sergant plaučių ligomis. Jie teigia pastebėję, kad pradėjus vartoti šį vaistą pacientės būklė ėmė blogėti: kvėpavimas sulėtėjo, ji tapo mieguista, silpna, pradėjo kliedėti. Vieną naktį ji iškrito iš lovos ir susilaužė ranką. Vėliau šis vaistas buvo pakeistas kitu – tramadoliu.
Papildomai artimieji nurodo, kad skyriaus slaugytojos kritikavo gydytojos darbą, o taip pat pasakoja apie situaciją, kai gydytoja esą paprašė pacientės artimųjų atnešti jai kiaušinių į kabinetą. Šios aplinkybės, anot jų, kelia abejonių dėl gydytojos profesinės etikos ir darbo kokybės.
Beje, 2017 m. INIT TV pranešė apie panašų korupcijos atvejį, susijusį su gydytoja L. Dubinskiene. Esą ji dirbdama Kauno onkologijos ligoninėje galimai paėmė 200 eurų kyšį, pacientui paprašius neleistinos eutanazijos.
Dėl šio įvykio buvo pradėtas STT (Specialiųjų tyrimų tarnybos) tyrimas, tačiau jis vėliau nutrauktas, nes nebuvo surinkta pakankamai duomenų kaltinimui pagrįsti. Kauno klinikos atliko vidinį vertinimą; medikei ir vadovams buvo skirtos tarnybinės pastabos už informacijos apie tyrimą nepateikimą.
Anot skundą pateikusių artimųjų, 2026 m. balandžio 17 d. Danutė Teleišienė mirė. Artimieji įsitikinę, kad laiku neatlikti tyrimai, klaidingai teikta informacija ir galimai netinkamas gydymas galėjo turėti lemiamos įtakos jos būklei ir gyvenimo trukmei. Jie kreipėsi su prašymu ištirti gydytojos veiksmus, įvertinti galimas medicinines klaidas, paskirtų vaistų pagrįstumą bei bendrą pacientės gydymo eigą. Taip pat prašoma įvertinti, kodėl laiku nebuvo atlikti būtini tyrimai ir ar nebuvo klaidinami pacientės artimieji.
Kauno klinikos – pradėtas vidinis tyrimas
Portalo „Kas vyksta Kaune“ žurnalistai gegužės 5 d. išsiuntė 11 klausimų Kauno klinikų komunikacijos skyriui. Tačiau vietoj atsakymų į konkrečius klausimus, buvo gautas bendro pobūdžio komentaras. Portalui pateiktame komentare ligoninė nurodė, jog dėl pacientės mirties pradėtas vidinis tyrimas, tačiau ligoninė laikosi pozicijos, jog moters būklė buvo itin sudėtinga.
Pateikiame pilną Kauno klinikų komentarą:
„Pacientė į Kauno klinikas buvo perkelta iš Marijampolės ligoninės, kur buvo gydyta dėl progresuojančios plaučių ligos. Marijampolėje buvo įtartas plaučių piktybinis navikas, kuris Kauno klinikose, atlikus kompiuterinės tomografijos tyrimą, buvo patvirtintas – nustatyta pažengusi onkologinė liga, išplitęs plaučių navikas su sunkiomis komplikacijomis. Ilgalaikis, daugiau nei 40 m. trukęs rūkymas vertintinas kaip galima tokios būklės priežastis bei veiksnys, sunkinantis bendrą klinikinę situaciją, ligos eigą ir jos gydymą.
Moters būklė buvo sudėtinga – ji jautė ryškų dusulį, buvo reikalingas papildomas deguonis. Siekiant palengvinti būklę, buvo taikytas gydymas ir atliktos būtinos medicininės procedūros, tarp jų – pleuros ertmės drenavimas, pašalinant susikaupusį skystį ir orą. Nepaisant taikytų priemonių, dėl sunkios ir pažengusios ligos pacientės būklė išliko kritinė. Deja, tokios stadijos plaučių onkologinės ligos pasižymi ribotomis gydymo galimybėmis ir didele komplikacijų bei mirštamumo rizika.
Suprantame, kad artimiesiems kyla daug klausimų dėl suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir mirties aplinkybių. Kauno klinikoms svarbu kuo tiksliau įvertinti visą situaciją bei su ja susijusias aplinkybes. Šiuo metu pradėtas vidinis tyrimas – sudaryta komisija, kuri išsamiai nagrinėja pacientės atvejį, įskaitant ir personalo bendravimą su paciente bei jos artimaisiais. Baigus tyrimą, išvados bus pateiktos į ligoninę besikreipusiems moters artimiesiems.“
Tiesa, nors Kauno klinikos portalui pateiktuose atsakymuose teigia, jog mirties priežastis laikomas išplitęs plaučių navikas su sunkiomis komplikacijomis, medicininiame mirties liudijime, kurį matė ir portalo žurnalistai, nurodoma kiek kitokia informacija. Mirties liudijime nurodoma, jog pagrindinė liga ar trauma, sukėlusi mirti gali būti broncho ar plaučio piktybinis navikas, tačiau tiksli diagnozė nėra nustatyta.
Kauno klinikosonkologinė ligaMirtis
Rodyti daugiau žymių