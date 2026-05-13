SveikataMedicinos žinios

Vėl bėdos vandenyje: Prancūzija po vyro mirties kruiziniame laive izoliavo 1,7 tūkst. žmonių

2026 m. gegužės 13 d. 16:19
Prancūzijos valdžios institucijos trečiadienį Bordo uoste prisišvartavusiame Jungtinės Karalystės (JK) kruiziniame laive izoliavo per 1,7 tūkst. keleivių ir įgulos narių, nes mirė vienas pagyvenęs keleivis, pranešė pareigūnai, kurie sumenkino bet kokius ryšius su išgąstį sukėlusiu hantavirusu.
Daugiau nuotraukų (1)
Dar dešimtys žmonių laive „Ambition“, kuriame dauguma iš 1 233 keleivių yra iš JK arba Airijos ir kuris į vakarinį Bordo uostą atplaukė antradienį, patyrė virškinimo sutrikimų. Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai akcentavo, kad nėra jokio ryšio su hantaviruso protrūkiu, kuris, kaip įtariama, pražudė tris keleivius Nyderlandų kruiziniame laive „MV Hondius“, išplaukusiame iš Argentinos.
Pasak pareigūnų, mirė vienas 90 m. laivo „Ambition“, kurį valdo įmonė „Ambassador Cruise Line“, keleivis, o apie 50-čiai žmonių pasireiškė virškinimo sutrikimų simptomai. Pirminių tyrimų metu buvo atmestas noroviruso – labai užkrečiamos gastroenterito formos, sukeliančios vėmimą ir viduriavimą – protrūkis, tačiau vis dar atliekami antriniai tyrimai, pažymėjo pareigūnai.
Neatmesta apsinuodijimo maistu galimybė.
Susiję straipsniai
„Hondius“ plaukęs lietuvis nebijotų į tą laivą lipti ir po hantaviruso protrūkio: pasakė, kodėl

„Hondius“ plaukęs lietuvis nebijotų į tą laivą lipti ir po hantaviruso protrūkio: pasakė, kodėl

PSO vadovas po evakuacijos dėl hantaviruso sako, kad darbas dar nebaigtas

PSO vadovas po evakuacijos dėl hantaviruso sako, kad darbas dar nebaigtas

Neįprastas pomėgis prišaukė mirtį? Pateikė versiją, kaip hantavirusu užsikrėtė pirmasis laivo keleivis

Neįprastas pomėgis prišaukė mirtį? Pateikė versiją, kaip hantavirusu užsikrėtė pirmasis laivo keleivis

Laivo „Ambition“ keleiviai stipriausius simptomus pajuto pirmadienį, kai laivas buvo prisišvartavęs Breste, tvirtino pareigūnai. 90-metis mirė dar prieš atplaukiant į uostą Prancūzijos šiaurės vakariniame Bretanės regione. Šis laivas, kuris gegužės 6 d. išplaukė iš Šetlando salų į šiaurę nuo Škotijos, prieš atplaukdamas į Bordo, iš kurio turėjo išvykti į Ispaniją, buvo sustojęs Belfaste (Šiaurės Airija) ir Liverpulyje (Anglija).
Prancūzijakruizinis laivasHantavirusas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.