Vėl bėdos vandenyje: Prancūzija po vyro mirties kruiziniame laive izoliavo 1,7 tūkst. žmonių

Dar dešimtys žmonių laive „Ambition“, kuriame dauguma iš 1 233 keleivių yra iš JK arba Airijos ir kuris į vakarinį Bordo uostą atplaukė antradienį, patyrė virškinimo sutrikimų. Tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai akcentavo, kad nėra jokio ryšio su hantaviruso protrūkiu, kuris, kaip įtariama, pražudė tris keleivius Nyderlandų kruiziniame laive „MV Hondius“, išplaukusiame iš Argentinos.
Pasak pareigūnų, mirė vienas 90 m. laivo „Ambition“, kurį valdo įmonė „Ambassador Cruise Line“, keleivis, o apie 50-čiai žmonių pasireiškė virškinimo sutrikimų simptomai. Pirminių tyrimų metu buvo atmestas noroviruso – labai užkrečiamos gastroenterito formos, sukeliančios vėmimą ir viduriavimą – protrūkis, tačiau vis dar atliekami antriniai tyrimai, pažymėjo pareigūnai.
Neatmesta apsinuodijimo maistu galimybė.
Susiję straipsniai
Laivo „Ambition“ keleiviai stipriausius simptomus pajuto pirmadienį, kai laivas buvo prisišvartavęs Breste, tvirtino pareigūnai. 90-metis mirė dar prieš atplaukiant į uostą Prancūzijos šiaurės vakariniame Bretanės regione. Šis laivas, kuris gegužės 6 d. išplaukė iš Šetlando salų į šiaurę nuo Škotijos, prieš atplaukdamas į Bordo, iš kurio turėjo išvykti į Ispaniją, buvo sustojęs Belfaste (Šiaurės Airija) ir Liverpulyje (Anglija).