VTEK pripažino Lietuvos gydytojų sąjungą vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą

2026 m. gegužės 13 d. 15:27
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nustatė, kad Liutauro Labanausko vadovaujama Lietuvos gydytojų sąjunga vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, teikdama Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui siūlymus dėl Baudžiamojo kodekso pakeitimų.
Tyrimą VTEK pradėjo po to, kai nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, Lietuvos gydytojų sąjunga šių metų sausį Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui pateikė konkretų teisės akto projektą.
„Tokiais veiksmais Gydytojų sąjunga pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą“, – konstatavo VTEK.
Už neteisėtą lobistinę veiklą asociacijai gali būti skirta nuo 1,5 tūkst. iki 4,5 tūkst. eurų siekianti bauda.
Lobistinės veiklos įstatymas numato, kad lobistinę veiklą turi teisę vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.
Vasario viduryje portalas „Delfi“ skelbė, kad Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas L. Labanauskas pateikė parlamentarams BK pataisas, kurias teisėsauga susiejo su asmeniu, šiuo metu figūruojančiu ikiteisminiame tyrime dėl stambaus masto psichotropinių medžiagų laikymo bei gaminimo.
