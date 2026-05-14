Gydytojai pakraupę: nė 2 metų nesulaukusiai mažylei – mirtinas girtumas

Pasak prokuroro Loïco Abrialo, tyrimas pradėtas gavus ligoninės ataskaitą ir vaiko tėvų skundą. Gydytojai nustatė, kad kūdikis buvo apsvaigęs. Remiantis „Le Parisien“ pateikta informacija, mergaitę kovo 17 d. pasiėmė tėvai, kai dienos priežiūros centro darbuotojai pranešė, kad jų vaikas nepastovi ant kojų.
Tėvai mergaitę nuvežė į ligoninę, kur jai buvo atlikti medicininiai tyrimai ir nustatytas 2,14 g/l alkoholio kiekis kraujyje. Laikraštis praneša, kad gydytojai ją pripažino „mirtinai girta“.
Nuo kovo 20 d. lopšelis laikinai uždarytas. Pranešama, kad įstaiga galėtų vėl atverti duris 2026 m. birželį.
Vietos valdžia taip pat nurodo, kad tyrėjai iki šiol nenustatė jokių įstaigos darbuotojų netinkamo elgesio ar prievartos įrodymų. Be to, pabrėžiama, kad mergytė šiandien jaučiasi gerai.
Įvykis fiksuotas mažame lopšelyje-darželyje, kuris gali priimti ne daugiau 12 vaikų. 2022 m. kitoje to paties tinklo įstaigoje mirė 11 mėnesių mergaitė. Nuo tada privatūs darželiai Prancūzijoje nuolat sulaukia kritikos, ypač dėl personalo sąlygų ir vaikų saugumo.