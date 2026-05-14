SveikataMedicinos žinios

Gydytojai pakraupę: nė 2 metų nesulaukusiai mažylei – mirtinas girtumas

2026 m. gegužės 14 d. 18:12
Lrytas.lt
Šiaurės Prancūzijos Uazos departamente gegužės 13 d. pradėtas tyrimas dėl į ligoninę paguldyto kūdikio. Tiesiai iš lopšelio-darželio į medikų rankas patekusio 21 mėnesio amžiaus vaiko kraujyje buvo aptikta nemaža alkoholio koncentracija.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak prokuroro Loïco Abrialo, tyrimas pradėtas gavus ligoninės ataskaitą ir vaiko tėvų skundą. Gydytojai nustatė, kad kūdikis buvo apsvaigęs. Remiantis „Le Parisien“ pateikta informacija, mergaitę kovo 17 d. pasiėmė tėvai, kai dienos priežiūros centro darbuotojai pranešė, kad jų vaikas nepastovi ant kojų.
Tėvai mergaitę nuvežė į ligoninę, kur jai buvo atlikti medicininiai tyrimai ir nustatytas 2,14 g/l alkoholio kiekis kraujyje. Laikraštis praneša, kad gydytojai ją pripažino „mirtinai girta“.
Nuo kovo 20 d. lopšelis laikinai uždarytas. Pranešama, kad įstaiga galėtų vėl atverti duris 2026 m. birželį.
Susiję straipsniai
Sūnaus netekusiai šeimai – teismo paguoda: mirusiojo spermą panaudos, kad susilauktų anūko

Sūnaus netekusiai šeimai – teismo paguoda: mirusiojo spermą panaudos, kad susilauktų anūko

Gimė vos 400 gramų svorio: medikai šios mergaitės istoriją vadina stebuklu

Gimė vos 400 gramų svorio: medikai šios mergaitės istoriją vadina stebuklu

Vaikai gimsta kitaip: rekordiškai daug moterų atliekamas cezario pjūvis

Vaikai gimsta kitaip: rekordiškai daug moterų atliekamas cezario pjūvis

Vietos valdžia taip pat nurodo, kad tyrėjai iki šiol nenustatė jokių įstaigos darbuotojų netinkamo elgesio ar prievartos įrodymų. Be to, pabrėžiama, kad mergytė šiandien jaučiasi gerai.
Įvykis fiksuotas mažame lopšelyje-darželyje, kuris gali priimti ne daugiau 12 vaikų. 2022 m. kitoje to paties tinklo įstaigoje mirė 11 mėnesių mergaitė. Nuo tada privatūs darželiai Prancūzijoje nuolat sulaukia kritikos, ypač dėl personalo sąlygų ir vaikų saugumo.
girtumasVaikasPrancūzija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.