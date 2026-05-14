PSO patvirtino aštuonis užsikrėtimo per Andų hantaviruso protrūkį atvejus

„Laboratoriniu būdu patvirtinti aštuoni užsikrėtimo Andų virusu (ANDV) atvejai, du atvejai yra įtariami, o vieno atvejo rezultatai vis dar nėra aiškūs ir yra atliekami tolesni tyrimai“, – savo naujausioje ataskaitoje apie protrūkį teigė JT sveikatos agentūra.
Nuo tada, kai balandžio 1 d. minėtasis laivas iš Argentinos išplaukė į kruizinę kelionę per Atlanto vandenyną, mirė trys jo keleiviai.
Pasak PSO, dviem mirusiesiems buvo patvirtinta Andų viruso infekcija, o trečiasis atvejis įtrauktas į „tikėtinų“ sąrašą.
Baiminamasi, kad kartojasi COVID-19 situacija: ramina, kad toks lygis nepasiektas
Hantavirusas paprastai plinta per užsikrėtusių graužikų šlapimą, išmatas ir seiles.
Jokių skiepų nuo šios retai pasitaikančios ligos ar specifinių jos gydymo būdų nėra.
Visi žinomi šio protrūkio atvejai buvo susiję su kruizinio laivo keleiviais.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pranešė, kad kol kas nepatvirtintas atvejis yra susijęs su į Jungtines Valstijas grįžusiu amerikiečiu keleiviu, kuris „šiuo metu nejaučia simptomų“ ir kuriam po to, kai vieno testo rezultatas buvo teigiamas, o kito – neigiamas, yra atliekami tolesni tyrimai.
Ji nepakeitė savo išvados, kad šio protrūkio keliamas pavojus sveikatai buvusiesiems laive yra „vidutinis“, o likusiam pasauliui – „mažas“.
Nuo ko prasidėjo šis protrūkis, vis dar nežinoma.
PSO teigia, kad pirmasis užsikrėtimas įvyko dar iki kruizo, nes pirmasis nukentėjusysis – 70-metis olandas – simptomus pradėjo jausti balandžio 6 d., o viruso inkubacinis laikotarpis trunka nuo vienos iki šešių savaičių.