Sostinės mokyklas pasiekė melagingas laiškas dėl hantaviruso grėsmės

NVSC ketvirtadienį pranešė, kad jokio laiško ugdymo įstaigoms nesiuntė, bei pabrėžė, kad jokios grėsmės dėl hantaviruso plitimo Lietuvoje nėra.
„Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nerengė ir nesiuntė jokios informacijos ugdymo ar kitoms įstaigoms apie tariamai padidėjusią hantavirusinės infekcijos grėsmę. 2026 m. gegužės 13 d. platintas laiškas yra suklastotas, o jame pateikta informacija – nepagrįsta ir klaidinanti“, – pranešime nurodė NVSC.
„Šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hantavirusinės infekcijos Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomenei, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų, remiantis minėtu suklastotu laišku“, – pabrėžė centras.
Dėl incidento žadama kreiptis į teisėsaugą ir vertinti situaciją dėl galimos dezinformacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimų.