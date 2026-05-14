Verslininkas kyšiais apdalino Šiaulių ir Raseinių ligoninės darbuotojus

Visi kaltinamieji pripažinti kaltais, jiems paskirtos iki 30 tūkstančių eurų siekiančios baudos, nurodo ŠAT.
Teismas nustatė, kad nusikalstamos veikos padarytos 2019–2021 metais. Nustatyta, kad medicinine įranga prekiaujančios uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių skyriaus vadovas A. Š. papirko ligoninių darbuotojus už palankumą abiem uždarosioms bendrovėms dalyvaujant gydymo įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose.
Buvo sutarta, kad medicinine įranga prekiaujančios įmonės vadovas bus asmeniškai informuotas apie ligoninių vykdomus viešuosius pirkimus, jiems skirtą pinigų sumą ar bus atsižvelgta į uždarosios akcinės bendrovės prekiaujamos medicininės įrangos technines specifikacijas. Už palankumą įmonės vadovas organizavo ligoninių atstovų ar jų šeimos narių automobilių remonto paslaugų apmokėjimą, telefono ir kitos įrangos pirkimą.
Teismas nustatė, kad kaltinamasis A. V., būdamas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo – VšĮ Raseinių ligoninės Medicinos technikos inžinierius, būdamas paskirtas VšĮ Raseinių ligoninės mažos vertės pirkimų organizatoriumi bei pirkimų iniciatoriumi, savo naudai tiesiogiai per du kartus priėmė kyšį iš A. Š. – už palankumą priėmė 195,00 eurų vertės mobilųjį telefoną „Xiaomi“, už kurį A. Š. prašymu sumokėjo bendrovė „Dinas“.
Nustatyta ir tai, kad kaltinamasis Z. P., būdamas juridinio asmens, kaltinamosios UAB „Dinas“ akcininkas ir direktorius, veikdamas šios bendrovės naudai, per asmeniškai pažįstamą kitos bendrovės Šiaulių skyriaus vadovą, kaltinamąjį A. Š., su kuriuo turėjo verslo ryšių, 2021 m. kovo pradžioje davė VšĮ Radviliškio rajono PSPC dabar jau buvusios direktorės, kaltinamosios I. J., reikalaujamą 3000 eurų kyšį už tai, kad ši viešai nepaskelbė apie pirkimus ir nesudarė galimybių visiems norintiems tiekėjams dalyvauti pirkimuose, pateikiant pasiūlymus, veikė UAB „Dinas“ naudai ir dirbtinai išskaidė oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir jos sumontavimo viešąjį pirkimą į atskirus viešuosius pirkimus, kad juos laimėtų UAB „Dinas“ ar su ja susijusios bendrovės.
Teismas nustatė, kad kyšiai trims sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie vykdė viešuosius pirkimus, buvo duoti analogišku tikslu ir būdu. Kyšiai duoti per juridinių asmenų atstovą A. Š.
Bylą išnagrinėjęs teismas nurodė, kad kaltinamiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos yra įrodytos liudytojų parodymais, kriminalinės žvalgybos pateiktais duomenimis, kita byloje esančia medžiaga. Teismas nustatė, kad patys kaltinamieji savo kaltės nepripažino.
Byloje kyšininkavimu buvo kaltinamas dar vienas valstybės tarnautojui prilygintas asmuo –vienos ligoninės specialistas. Bylos nagrinėjimo laikotarpiu pastarajam mirus, teismo sprendimu baudžiamasis procesas jo atžvilgiu nutrauktas.
Už papirkimą Z. P. teismas paskyrė bausmę – 12 500 eurų baudą, juridiniam asmeniui UAB „Dinas“ – 15 000 eurų baudą, A. Š. už trijų ligoninių valstybės tarnautojams prilygintų asmenų papirkimą – 30 000 eurų baudą, jį įpareigojant baudą sumokėti per 2 metus nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos. Už kyšininkavimą (kyšio priėmimą) teismas nusprendė I. J. paskirti 17 500 eurų baudą, nuteistąją įpareigojant baudą sumokėti per 2 metus nuo šio nuosprendžio paskelbimo dienos, iš nuteistosios išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančius 3000 eurų, P. J. – 10 000 eurų baudą, A. V. – 8 500 eurų baudą. Nuteistiesiems I. J., P. J. teismas paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 4 metams, o nuteistajam A. V. 3 metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje.
Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.