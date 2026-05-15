Afrikoje – didžiulis mirtino viruso protrūkis

2026 m. gegužės 15 d. 13:09
Rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje patvirtintas mirtinas Ebolos viruso protrūkis, penktadienį pranešė Afrikos sveikatos priežiūros institucijos.
Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) socialiniuose tinkluose pranešė, kad jau yra užregistruoti maždaug 246 įtariami atvejai ir 65 mirties atvejai, o „tarp laboratorijoje patvirtintų atvejų keturi baigėsi mirtimi“.
„Ituri provincijoje patvirtintas Ebolos viruso sukeliamos ligos protrūkis“, – pranešė ši visos Afrikos sveikatos priežiūros agentūra.
„Afrikos CDC atidžiai stebi padėtį ir šiandien rengia skubų aukšto lygio koordinacinį susitikimą su KDR, Uganda, Pietų Sudanu ir pasauliniais partneriais, siekdamas sustiprinti tarpvalstybinę priežiūrą, pasirengimą ir kovos su protrūkiu priemones“, – teigiama pranešime.
Ebola, pirmą kartą nustatyta 1976 m. ir, kaip manoma, į žmogų peršoko iš šikšnosparnių, yra mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su organizmo skysčiais ir sukelianti stiprų kraujavimą bei organų nepakankamumą.
Per pastaruosius 50 metų ši itin užkrečiama hemoraginė karštligė Afrikoje nusinešė apie 15 tūkst. žmonių gyvybių.
2018–2020 m. Kongo Demokratinėje Respublikoje kilęs pražūtingiausias Ebolos protrūkis nusinešė beveik 2,3 tūkst. žmonių gyvybių.
