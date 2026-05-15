Klaipėdiečiai ragina bičiulius rinktis Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centrą

Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras buvo įsteigtas reorganizuojant VšĮ Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę. Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Įstaiga veiklą vykdo pacientui patogioje miesto vietoje. Bendraujant su pacientais jie pažymi Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro privalumą – galimybę pasirinkti ir antrinio lygio specialistus konsultantus, kurie dirba tose pačiose patalpose, o tai pacientui labai patogu.
Šiuo metu Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre dirba 38 darbuotojai, iš jų 28 – sveikatos priežiūros specialistai. Teikiama pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra 8 tūkstančiams įstaigoje prisirašiusių Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų, o sveikatos priežiūros paslaugų poreikis ir bendras apsilankymų skaičius per metus siekia apie 66 tūkstančius.
„Mums svarbiausia – teikti žmonėms kokybiškas medicinos paslaugas, siekti, kad būtų patenkinti pacientų poreikiai ir lūkesčiai, daug dėmesio skiriame ligų prevencijai, diagnostikai ir laiku skirtam gydymui“, – sako įstaigos vyriausioji gydytoja Loreta Žilinskienė. Kasmet didėja sveikatos priežiūros paslaugų apimtis, išaugo pacientų aktyvumas naudojantis prevencinėmis programomis ir profilaktinėmis paslaugomis.
L.Žilinskienė labiausiai džiaugiasi poliklinikos kolektyvu.
Nors išlaikyti kvalifikuotus specialistus, kai aplink Herkaus Manto gatvėje įsikūrusį Sveikatos priežiūros centrą pilna privačių sveikatos įstaigų, viliojančių didesniais atlyginimais, nėra paprasta.
„Mūsų slaugytojos – jaunos merginos ir moterys. Tai labai džiugina. Darbuotojų kaita labai nedidelė, dauguma jų dirba 10 ir daugiau metų, o tai rodo, kad jiems tinkamos darbo sąlygos ir nusistovėjusi darbo tvarka. Stengiamės, kad mūsų darbuotojai tobulėtų, skatiname ir sudarome jiems sąlygas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose ar mokymuose“, – kalbėjo įstaigos vadovė.
Įstaigoje nuolat skiriamas dėmesys darbo aplinkai ir estetiniam įvaizdžiui, todėl per pastaruosius metus įsigyta ir atnaujinta odontologinė įranga, šeimos gydytojo darbui reikalinga įranga, atlikti remontai kabinetuose ir atnaujinti baldai. Kad būtų kuo mažesnė popierinės dokumentacijos pildymo našta, prioritetas teikiamas informacinėms technologijoms diegti ir atnaujinti.
Centro vadovė L.Žilinskienė paminėjo, kad įstaiga išsilaiko savo lėšomis, niekada nebuvo nuostolinga, neturėjo skolų.
Daug dėmesio skiriama vakcinacijai. Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus Medicinos darbuotojų dienos proga centro kolektyvui įteikė padėkos raštą už tai, kad 2024 m. šioje įstaigoje buvo paskiepyta daugiausia žmonių, lyginant visų Klaipėdos miesto pirminės sveikatos priežiūros centrų rezultatus.
„Užpernai būtinomis vakcinomis paskiepijome 94 proc. visų vaikų. Aišku, kartais tėvams reikia ilgokai aiškinti skiepų naudą, įrodinėti, kad prevencinės priemonės gali jų vaiką apsaugoti nuo didelių bėdų. Tačiau sąmoningumo skatinimas duoda rezultatų“, – sakė dvidešimt metų skiepų kabinete dirbanti Renata Jurkienė.
Kad šioje įstaigoje įvairiomis vakcinomis paskiepijama daugiausia žmonių uostamiestyje – nuoširdaus rūpinimosi rezultatas.
Įstaigoje dirba odontologų komanda: gydytojai odontologai, odontologų padėjėjos ir burnos higienistės. Intensyviai teikiamos burnos higienos paslaugos, konsultuojami vaikai, todėl gydytojai odontologai gali daugiau laiko skirti sudėtingesniems atvejams.
Įgyvendinant šeimos gydytojo komandos pokytį ir siekiant sumažinti šeimos gydytojui tenkantį darbo krūvį, sudaryti galimybę daugiau laiko skirti pacientui kasmet didinamas šeimos gydytojo komandos narių skaičius. Šiemet įstaigoje pradėjo dirbti atvejo vadybininkas.
„Atvejo vadybininkas sumažina darbų apimtį šeimos gydytojams. Jis nuolat bendrauja su lėtinėmis ligomis sergančiais žmonėmis, rūpinasi, kad jie nepristigtų vaistų, patikslina, kaip juos tinkamai vartoti, primena laiku pasidaryti reikiamus sveikatos tyrimus, atsako į daugumą žmonėms iškilusių klausimų. Jei prireikia išsamesnės konsultacijos, užregistruoja pas šeimos gydytoją ar kitus specialistus“, – pasakojo vyriausioji slaugytoja Auksė Jermakovičienė.
Dalyvauti profilaktinėse ar prevencinėse programose pacientai raginami ne tik per vizitus gydytojų kabinetuose, jiems nuolat siunčiami elektroniniai laiškai ar SMS žinutės. Medikai jau pastebėjo, kad didžiausias efektas – slaugytojų skambutis telefonu. Asmeniško pokalbio metu aptariama prevencinių programų, profilaktikos ir skiepų nauda, atsakoma į visus iškylančius klausimus. Net šeimos gydytojai kartais nustemba, kai pas juos atėjęs žmogus, iš anksto pabendravęs telefonu su slaugytoja, pateikia visus atliktus tyrimus ir papasakoja, kokiomis vakcinomis jau yra paskiepytas.
Pacientas – pagrindinis įstaigos vertintojas. Pagal atliktų apklausų rezultatus dauguma jų labai gerai vertina ir palankiai atsiliepia apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę. Tai parodo ir beveik nekintantis įstaigoje prisiregistravusių pacientų skaičius.
Prie šeimos gydytojo kabineto vizito laukęs 50 metų Vytautas sakė, kad šioje įstaigoje lankosi porą dešimtmečių, yra patenkintas suteiktomis paslaugomis ir maloniu bendravimu, paragino iš kitų medicinos įstaigų pereiti čia kelis šeimos narius ir bičiulius ir nė vienas jų nenusivylė.
Administratorė Kristina Davydova džiaugėsi, kad Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas yra labai darbštus ir draugiškas, skubantis į pagalbą, kai to prireikia, kartais laisvą laiką leidžiantis kartu, o tai šiais laikais jau retai pasitaiko. Darbuotojai vyksta į ekskursijas po Lietuvą, sugalvoja visokios įdomios veiklos – pavyzdžiui, susitarę su dailininku jo sodyboje mokosi tapyti.
„Mūsų kolektyvas – didžiausia vertybė. Nedaug kur darbuotojai bendrauja taip artimai, o mes galime džiaugtis, kad esame viena didelė šeima“, – sakė K.Davydova.
Pernai įdiegta nauja socialinė iniciatyva – pagalba žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia. Įstaiga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Taikos Karalienės globos namais. Globos namų darbuotojams suteikiamos reikiamos konsultacijos, o prireikus garbaus amžiaus gyventojams gali būti paimta kraujo ar padaryta kardiograma, padovanota slaugos ir higienos priemonių, nupirktų už medikų paaukotus pinigus. Pasirašyta sutartis su Klaipėdos universitetu – poliklinikoje praktiką atlieka studijuojantys slaugos specialistai, planuojama, kad čia galės dirbti ir rezidentai.