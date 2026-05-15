Nuteista buvusi Radviliškio PSPC vadovė I. Janušonienė

Teismas kaltais byloje pripažino buvusią Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę Ireną Janušonienę, du sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, du medicinine įranga ir įrengimo paslaugomis prekiavusių bendrovių atstovus bei vieną bendrovę.
Iš viso penkiems nuteistiems asmenims ir bendrovei skirta daugiau nei 93 tūkst. eurų baudų.
Kaip nurodo STT, bylos duomenimis, medicinine įranga prekiaujančios bendrovės Šiaulių filialo vadovas, siekdamas palankumo dalyvaujant gydymo įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, papirkinėjo sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus.
„Už neteisėtą atlygį buvo susitariama iš anksto informuoti apie planuojamus viešuosius pirkimus, jų vertę, taip pat atsižvelgti į konkrečios bendrovės siūlomos medicininės įrangos technines specifikacijas“, – teigiama tarnybos pranešime.
Taip pat byloje nustatyta, kad buvusi Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė I. Janušonienė reikalavo kyšio iš oro kondicionavimo sistemas įrengiančios bendrovės vadovo už palankius sprendimus vykdant viešuosius pirkimus.
Teismas vienos uždarosios akcinės bendrovės direktorių Z. P. pripažino kaltu dėl papirkimo ir skyrė 12,5 tūkst. eurų baudą. Jo vadovaujamai bendrovei, kaip juridiniam asmeniui – už papirkimą skirta 15 tūkst. eurų bauda.
Kitos viešuosiuose pirkimuose dalyvavusios oro kondicionavimo sistemas įrengiančios bendrovės Šiaulių filialo vadovas A. Š. pripažintas kaltu dėl papirkimo ir jam skirta 30 tūkst. eurų bauda.
Buvusi Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė I. Janušonienė pripažinta kalta dėl kyšininkavimo. Jai skirta 17,5 tūkst. eurų bauda, taip pat 4 metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei įmonėse, finansuojamose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų. Iš jos taip pat nuspręsta išieškoti 3 tūkst. eurų konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą.
Šiaulių ligoninės darbuotojas P. J. pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo. Jam skirta 10 tūkst. eurų bauda, 4 metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose bei išieškota daugiau nei 1,2 tūkst. eurų konfiskuotino turto vertę atitinkanti suma.
Kitas byloje kaltintas sveikatos priežiūros įstaigos – Šiaulių ligoninės darbuotojas A. V. taip pat pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo. Jam skirta 8,5 tūkst. eurų bauda, 3 metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose bei nuspręsta išieškoti 324 eurus konfiskuotino turto vertę atitinkančią sumą.
Teismo nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.