Dėl Ebolos protrūkio KDR visoje Afrikoje skelbiama visuomenės sveikatos krizė

2026 m. gegužės 19 d. 11:20
Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) pirmadienį vėlyvą vakarą paskelbtame pranešime dėl Ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje KDR ir Ugandoje visos Afrikos mastu paskelbė visuomenės sveikatos krizę.
KDR užregistruotas 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų Ebolos atvejų, o kaimyninėje Ugandoje užregistruotas vienas mirties atvejis.
Paskelbus visuomenės sveikatos krizę viso Afrikos žemyno mastu, Etiopijoje įsikūrusiems Afrikos CDC atstovams suteikiami įgaliojimai mobilizuoti papildomus išteklius, įskaitant greitojo reagavimo komandas ir stebėjimo operacijas.
„Afrikos CDC reiškia gilų susirūpinimą dėl didelio regioninio plitimo pavojaus, kurį lemia intensyvūs tarpvalstybiniai gyventojų judėjimai, su kasybos veikla susijęs judumas, nesaugumas paveiktose vietovėse, silpnos infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonės... bei paveiktų vietovių artumas Ruandai ir Pietų Sudanui“, – teigiama CDC pranešime.

Agentūra nurodė glaudžiai bendradarbiaujanti su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) siekdama sustiprinti koordinavimą, kaip buvo padaryta reaguojant į neseniai kilusius beždžionių raupų (mpox) ir choleros protrūkius.
„Šis protrūkis vyksta vienoje iš sudėtingiausių darbo aplinkų visame žemyne, kuriai būdingas nesaugumas, gyventojų judėjimas, trapios sveikatos sistemos ir ribotas medicininių priemonių, skirtų kovoti su Ebolos viruso Bandibadžio atmainos liga, prieinamumas“, – sakė Afrikos CDC vadovas Jeanas Kaseya.
ELTA primena, kad ankstesnis Ebolos viruso, kuris, nepaisant pažangos vakcinų ir gydymo srityje, per pastaruosius 50 metų Afrikoje nusinešė apie 15 tūkst. gyvybių, protrūkis įvyko praėjusį rugpjūtį centrinėje šalies dalyje. Tąsyk virusas pražudė mažiausiai 34 žmones iki gruodį jį paskelbiant likviduotu.
Per mirtiniausią viruso protrūkį KDR 2018–2020 m. mirė beveik 2,3 tūkst. žmonių.
Manoma, kad Ebolos virusas yra kilęs iš šikšnosparnių. Virusas gali sukelti stiprų kraujavimą ir organų nepakankamumą. PSO duomenimis, per pastarąją pusę šimtmečio Ebolos protrūkių metu mirtingumas tarp užsikrėtusiųjų svyravo nuo 25 iki 90 proc.
Virusas perduodamas žmogaus žmogui per kūno skysčius arba sąlytį su užsikrėtusio asmens krauju. Užsikrėtusieji tampa viruso platintojais tik pasireiškus simptomams. Inkubacijos laikotarpis gali trukti iki 21 dienos.
