SveikataMedicinos žinios

Ebolos virusu užsikrėtęs JAV pilietis bus gydomas Vokietijoje

2026 m. gegužės 19 d. 09:54
Ebolos virusu užsikrėtęs JAV pilietis bus gydomas Vokietijoje, pirmadienį pranešė JAV valdžios institucijos.
Asmuo dirbo Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) ir sekmadienio vakarą jo testas buvo teigiamas, pranešė JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC).
Dėl trumpesnio skrydžio laiko ir Vokietijos patirties slaugant Ebolos virusu sergančius pacientus, užsikrėtęs asmuo kartu su šešiais didelės rizikos kontaktiniais asmenimis perkeliamas į Vokietiją. Informacijos apie jų pilietybę nepateikta.
Taip pat nėra išsamios informacijos apie tikslią jų gydymo vietą Vokietijoje.
Pasak JAV žiniasklaidos, užsikrėtęs asmuo yra gydytojas. Tarptautinė krikščioniškų misijų organizacija pranešė, kad JAV medicinos darbuotojas užsikrėtė virusu gydydamas pacientus ligoninėje KDR.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) dėl Ebolos viruso protrūkio KDR ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį.
Protrūkį sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Manoma, kad yra didelė išplitimo platesniame regione rizika.
Afrikos CDC duomenimis, protrūkis tikriausiai prasidėjo trečiąją balandžio savaitę, tačiau apie jį pranešta tik gegužės pradžioje.
Ebolos virusasEbolos hemoraginė karštinė

