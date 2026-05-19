Sunkiai sergantiems pacientams – modernų SPA primenantis dienos priežiūros centras Vilniuje

„Šalyje auga asmenų, sergančių nepagydomomis ligomis, skaičius. Nors gydymas padeda kontroliuoti ligos simptomus ir sulėtinti ligos progresavimą, tačiau dar nėra vaistų, galinčių šias ligas visiškai išgydyti, todėl svarbu sudaryti galimybę pacientams gauti prieinamas, kokybiškas ir savalaikes paliatyviosios pagalbos paslaugas.
Įvairūs tyrimai rodo, kad pacientai namuose jaučiasi labiau įgalinti, patiria mažiau streso, priežiūros procesas tampa labiau individualizuotas. Todėl ilgalaikės priežiūros dienos stacionaras tampa racionaliu sprendimu – leidžia pacientui gauti profesionalią asmens sveikatos priežiūrą, kartu sudarant galimybę pacientui gyventi jam įprastoje, emociškai saugioje namų aplinkoje“, – sako Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Ilgalaikės priežiūros dienos centro įrengimo projektą Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendino kartu su palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine „Addere“. Tam panaudota beveik 650 tūkst. eurų, lėšos skirtos iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijos ir valstybės biudžeto.
„Kurdami šią ligoninę ir paliatyviosios pagalbos dienos centrą norėjome paneigti nusistovėjusį požiūrį į slaugos ir gydymo įstaigas. Čia žmogų pasitinka ne šalta, sterili aplinka, o erdvė, primenanti modernų SPA viešbutį ar sanatoriją, kurioje svarbi ne tik medicininė priežiūra, bet ir emocinis saugumas, ramybė, orumas bei gyvenimo kokybė.
Tikime, kad žmogus net ir sunkiausiu gyvenimo etapu turi jaustis ne pacientu, o gerbiamu, matomu ir visapusiškai prižiūrimu žmogumi. Būtent tokį požiūrį į slaugą siekiame kurti Lietuvoje“, – sako „Addere“ direktorė Kristina Judinė.
Dėmesys pacientų orumui ir patogumui
„Addere“ slaugos centre, esančiame adresu Minsko pl. 14, vienu metu paslaugas galės gauti iki 12 pacientų, jų patogumui įrengtos vienvietės ir dvivietės palatos. Centro patalpos visiškai pritaikytos asmenų su negalia poreikiams, užtikrinant saugų judėjimą bei paslaugų prieinamumą.
Numatyta, kad ilgalaikės priežiūros dienos centro paslaugomis naudosis suaugę asmenys, kurių liga yra progresuojanti ir pavojinga gyvybei, tačiau visos aktyvaus gydymo galimybės jau yra išnaudotos, yra pablogėjusi funkcinė būklė ir reikalingas simptomų valdymas gyvenimo kokybei gerinti.
Centre dirbsiančią specialistų komandą sudarys slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai ir medicinos psichologai.
Taip pat dirbs ir sielovados bei terapijų komanda, padėsianti mažinti dvasinį, emocinį skausmą, nerimą, vienišumą ir suteikianti vilties bei prasmės jausmą. Tai ypač svarbu, nes sergant nepagydoma liga pacientams dažnai kyla egzistenciniai klausimai, baimė dėl mirties ar vienišumo.
Dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugos pacientams, turintiems gydytojo siuntimą, bus teikiamos nemokamai – apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Šias paslaugas taip pat bus galima derinti su ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugomis namuose.
Įgyvendinant projektą isigytas elektromobilis, kuriuo esant poreikiui pacientai galės būti atvežami iš namų į ilgalaikės priežiūros dienos centrą, o po suteiktų procedūrų – parvežami atgal į namus.
Projekto metu įgyvendinta ir dar viena veikla – 10-imt Vilniuje veikiančių įstaigų buvo aprūpintos reikiama įranga ir priemonėmis teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Šiai projekto veiklai buvo skirta dar beveik 174 tūkst. eurų.