Atidėtos operacijos ir nuo langų patrauktos pacientų lovos: kas oro pavojaus metu vyko Vilniaus ligoninėse

Negalėjo nutraukti operacijų
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) atstovė spaudai Asta Bagdonavičienė paaiškino, kad gydymo įstaigos į oro pavojų negali reaguoti lygiai taip pat kaip dauguma organizacijų.
„Gydymo įstaigos specifika skiriasi nuo tradicinių civilinės saugos objektų: mes negalime akimirksniu evakuoti reanimacijoje esančių pacientų ar nutraukti pradėtų chirurginių operacijų, nes tai keltų tiesioginę grėsmę pacientų gyvybei. Todėl gavus signalą, nedelsiant buvo sušaukta ligoninės Ekstremalių situacijų valdymo grupė situacijai įvertinti.
Buvo priimtas sprendimas tęsti darbą Skubiosios pagalbos skyriuje, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose ir operacinėse, nes šių paslaugų stabdymas sunkių būklių pacientams turi didžiulę riziką. Stacionarinių skyrių personalui buvo nurodyta pacientus išvesti iš palatų į saugesnes pastato vietas – vidinius koridorius, toliau nuo langų“, – Lrytas nurodė A. Bagdonavičienė.
Ji patikino, kad visi ligoninės pacientai šiuo metu yra saugūs, įstaiga dirba įprastu režimu. Be to, ketinama geriau pasiruošti panašioms situacijoms ateityje.
„Nors oro pavojus buvo greitai atšauktas, šiandieninis incidentas mums yra rimta pamoka. Jau šiandien inicijuojame vidinį algoritmų peržiūrėjimą ir rengiame konkrečias rekomendacijas, skirtas darbuotojams ir pacientams. Esame pasiruošę glaudžiai bendradarbiauti su atsakingomis šalies institucijomis, kad bendromis pastangomis sukurtume ir ištobulintume specifinius, būtent ligoninių poreikiams pritaikytus civilinės saugos algoritmus“, – akcentavo RVUL atstovė.
Ligoninėje panikos nebuvo
Gavus pranešimą apie oro pavojų, Santaros klinikose taip pat susirinko Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė, buvo palaikomas ryšys su sveikatos apsaugos ministerija, teigia gydymo įstaiga.
„Klinikų bendruomenė buvo informuota, kad pacientai (vaikų ir suaugusiųjų padaliniuose), darbuotojai ir lankytojai trauktųsi į saugesnes patalpas (koridorius, patalpas be langų) arba nusileistų į priedangas.
Pradėtos planinės operacijos buvo tęsiamos, tačiau jas užbaigus, naujų planuota nepradėti, kol nebus atšauktas oro pavojus“, – portalui Lrytas nurodė Santaros klinikos.
Taip pat teigiama, kad sarbas Priėmimo-skubios pagalbos skyriuose buvo tęsiamas įprasta tvarka, užtikrinant būtinąją medicinos pagalbą pacientams.
„Ligoninėje panikos nebuvo, pacientai ir lankytojai klausė nurodymų ir juos vykdė“, – pabrėžė Santaros klinikų atstovai.
Perstumtos pacientų lovos
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (VMKL) nurodė, kad į oro pavojų buvo sureaguota, vadovaujantis rekomendacijomis ir iš anksto paruoštais planais.
„Pavojaus metu darbuotojai ir vaikštantys pacientai buvo nukreipiami į iš anksto numatytas priedangos vietas pagal ligoninės civilinės saugos planą. Ligoninės personalas stengėsi pasirūpinti skyriuose gulinčių pacientų saugumu – stengtasi perkelti į saugesnes patalpų vietas, pavyzdžiui, funkcines lovas pastumiant toliau nuo langų, arčiau vidinių pastato sienų.
Siekdamas užtikrinti maksimalų saugumą, medicinos personalas laikinai nepradėjo naujų planinių operacijų, o tos operacijos, kurios pavojaus paskelbimo metu jau buvo prasidėjusios, buvo saugiai ir sėkmingai užbaigiamos. Visi veiksmai buvo vykdomi griežtai koordinuotai, išlaikant visišką rimtį ir užtikrinant nepertraukiamą būtinųjų bei skubiosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei nuolatinę pacientų būklės stebėseną“, – Lrytas pateiktame komentare paaiškino VMKL atstovė spaudai Rasa Kėkštienė.
Paskelbtas oro pavojus
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams.
Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
Apie 11.45 val. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad oro atakos pavojus šalies teritorijoje yra atšaukiamas.
