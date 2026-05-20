Australijoje – didžiulis difterijos protrūkis

Nauji duomenys rodo, kad įprasto vaikų skiepijimo, kuris apima ir pagrindinę imunizaciją nuo difterijos, apimtys mažėjo penktus metus iš eilės. Institucijos dabar rengia priemonių paketą vakcinacijos kampanijoms išplėsti bei įtampai sveikatos sektoriuje sumažinti.
Sveikatos ministras kalbėjo apie „labai didelį nerimą keliantį“ protrūkį.
„Kad suprastume teisingą kontekstą: mes 35 metus fiksuojame atvejų skaičius visoje šalyje, ir tai, ką patiriame dabar, yra pats didžiausias difterijos protrūkis“, – sakė jis. Susirgimų skaičius esą yra maždaug 30 proc. didesnis nei pastarųjų penkerių metų vidurkis.
Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga. Respiratorinė forma gali pažeisti nosį, ryklę ir kvėpavimo takus, o vadinamoji odos difterija pažeidžia odą. Ji plinta lašeliniu būdu per orą kosint ar čiaudint arba per tiesioginį sąlytį su užkrėstomis žaizdomis. Sveikatos priežiūros institucijų duomenimis, nepaisant gydymo antibiotikais, miršta apie dešimt procentų pacientų, kuriems pasireiškia sunkūs kvėpavimo takų simptomai.
Ypač protrūkio paveiktos čiabuvių bendruomenės Šiaurinėje Teritorijoje, kur žmonės neretai gyvena ankštose erdvėse, o sveikatos įstaigose trūksta personalo. Tačiau dabar jau yra atvejų ir kitose valstijose. Difterija nuo šeštojo dešimtmečio Australijoje buvo laikoma beveik išnaikinta.
Apie ketvirtadaliui pacientų, kuriems nustatyta pavojingesnė kvėpavimo takų forma, prireikia gydymo ligoninėje. Be to, australų tarnybos šiuo metu tiria galimą mirties atvejį. Tai būtų pirmoji mirtis nuo difterijos šalyje per beveik 10 metų.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 2018 m. pasaulyje buvo registruota 16 600 difterijos atvejų 39 šalyse. Daugiausiai susirgimų būta Indijoje.