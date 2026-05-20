SveikataMedicinos žinios

Australijoje – didžiulis difterijos protrūkis

2026 m. gegužės 20 d. 13:50
Australijoje, sveikatos tarnybų duomenimis, kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220. Ypač paveikta šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausiai yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai, pranešė stotis ABC, remdamasi vyriausybė Kanberoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Nauji duomenys rodo, kad įprasto vaikų skiepijimo, kuris apima ir pagrindinę imunizaciją nuo difterijos, apimtys mažėjo penktus metus iš eilės. Institucijos dabar rengia priemonių paketą vakcinacijos kampanijoms išplėsti bei įtampai sveikatos sektoriuje sumažinti.
Sveikatos ministras kalbėjo apie „labai didelį nerimą keliantį“ protrūkį.
„Kad suprastume teisingą kontekstą: mes 35 metus fiksuojame atvejų skaičius visoje šalyje, ir tai, ką patiriame dabar, yra pats didžiausias difterijos protrūkis“, – sakė jis. Susirgimų skaičius esą yra maždaug 30 proc. didesnis nei pastarųjų penkerių metų vidurkis.

M. Rubio pripažino – PSO pavėlavo nustatyti mirtiną Ebolos protrūkį: nerimaujama dėl viruso masto ir greičio

Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga. Respiratorinė forma gali pažeisti nosį, ryklę ir kvėpavimo takus, o vadinamoji odos difterija pažeidžia odą. Ji plinta lašeliniu būdu per orą kosint ar čiaudint arba per tiesioginį sąlytį su užkrėstomis žaizdomis. Sveikatos priežiūros institucijų duomenimis, nepaisant gydymo antibiotikais, miršta apie dešimt procentų pacientų, kuriems pasireiškia sunkūs kvėpavimo takų simptomai.
Ypač protrūkio paveiktos čiabuvių bendruomenės Šiaurinėje Teritorijoje, kur žmonės neretai gyvena ankštose erdvėse, o sveikatos įstaigose trūksta personalo. Tačiau dabar jau yra atvejų ir kitose valstijose. Difterija nuo šeštojo dešimtmečio Australijoje buvo laikoma beveik išnaikinta.
Susiję straipsniai
Europoje nepastebimai plinta mirtina liga: pirmas simptomas – gerklės skausmas

Europoje nepastebimai plinta mirtina liga: pirmas simptomas – gerklės skausmas

VLK primena: kas ir nuo ko Lietuvoje gali skiepytis nemokamai

VLK primena: kas ir nuo ko Lietuvoje gali skiepytis nemokamai

Lietuvoje mirė difterija sirgęs užsienietis

Lietuvoje mirė difterija sirgęs užsienietis

Apie ketvirtadaliui pacientų, kuriems nustatyta pavojingesnė kvėpavimo takų forma, prireikia gydymo ligoninėje. Be to, australų tarnybos šiuo metu tiria galimą mirties atvejį. Tai būtų pirmoji mirtis nuo difterijos šalyje per beveik 10 metų.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 2018 m. pasaulyje buvo registruota 16 600 difterijos atvejų 39 šalyse. Daugiausiai susirgimų būta Indijoje.
difterijaprotrūkisAustralija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.