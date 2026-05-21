Lietuvoje plinta mįslinga liga: susirgo 21 žmogus – epidemiologai neranda atsakymo, kaip jie užsikrėtė

2026 m. gegužės 21 d. 14:56
Lietuvoje šiemet registruotas 21 salmonelės serotipo „Stanley“ sukeltos salmoneliozės atvejis. Dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL).
Europos ligų prevencijos ir kontrolės institucijos šiuo metu vykdo tarptautinį epidemiologinį tyrimą dėl šio serotipo sukeltos salmoneliozės protrūkio.
„Šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui“, – pranešime nurodė NVSPL.
Laboratorijos duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, tačiau vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje.

Skelbiama, kad šių metų sausio–balandžio mėnesiais Europoje iš viso užregistruoti 75 susirgimo atvejai. Didžiąją dalį susirgusiųjų šią infekcija sudarė vaikai ir jauno amžiaus asmenys.
Salmoneliozė yra viena dažniausių infekcinių žarnyno ligų, plintanti per maistą. Žmonės dažniausiai užsikrečia vartodami netinkamai termiškai apdorotus gyvulinius produktus: kiaušinius, paukštieną (vištieną), kiaulieną, pieną arba užterštą vandenį.
Gastroenterologė: kuo lietuviai vasarą apsinuodija dažniausiai ir kaip to išvengti

Kai užsikrečia vienas, serga visa šeima: Lietuvoje daugėja nemalonų simptomą sukeliančios ligos atvejų

Į ligoninę patekę lietuviai įspėja dėl kelionių į Turkiją: kokios ligos siaučia?

Dažniausi simptomai yra viduriavimas, karščiavimas, pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, tačiau kai kuriems žmonėms infekcijos simptomų gali nepasireikšti.
NVSPL rekomendacijos:
– Vartokite tik tinkamai paruoštą paukštieną ir kitą mėsą.
– Venkite vartoti termiškai neapdorotus kiaušinius.
– Venkite vartoti nepasterizuotą pieną ar jo gaminius.
– Venkite kryžminės taršos virtuvėje.
– Plaukite rankas po žalios mėsos tvarkymo.
– Kruopščiai nuplaukite vaisius, daržoves, žoleles.
