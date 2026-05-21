Lietuvoje plinta mįslinga liga: susirgo 21 žmogus – epidemiologai neranda atsakymo, kaip jie užsikrėtė

Europos ligų prevencijos ir kontrolės institucijos šiuo metu vykdo tarptautinį epidemiologinį tyrimą dėl šio serotipo sukeltos salmoneliozės protrūkio.
„Šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui“, – pranešime nurodė NVSPL.
Laboratorijos duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, tačiau vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje.
Skelbiama, kad šių metų sausio–balandžio mėnesiais Europoje iš viso užregistruoti 75 susirgimo atvejai. Didžiąją dalį susirgusiųjų šią infekcija sudarė vaikai ir jauno amžiaus asmenys.
Salmoneliozė yra viena dažniausių infekcinių žarnyno ligų, plintanti per maistą. Žmonės dažniausiai užsikrečia vartodami netinkamai termiškai apdorotus gyvulinius produktus: kiaušinius, paukštieną (vištieną), kiaulieną, pieną arba užterštą vandenį.
Dažniausi simptomai yra viduriavimas, karščiavimas, pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, tačiau kai kuriems žmonėms infekcijos simptomų gali nepasireikšti.
NVSPL rekomendacijos:
– Vartokite tik tinkamai paruoštą paukštieną ir kitą mėsą.
– Venkite vartoti termiškai neapdorotus kiaušinius.
– Venkite vartoti nepasterizuotą pieną ar jo gaminius.
– Venkite kryžminės taršos virtuvėje.
– Plaukite rankas po žalios mėsos tvarkymo.
– Kruopščiai nuplaukite vaisius, daržoves, žoleles.