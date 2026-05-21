M. Jakubauskienė apie ligoninių reakciją į oro pavojų: „Mokomės iš klaidų“

„Vaikai, kūdikiai ir naujagimiai (…) yra ypatingos svarbos pacientų grupė. Turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad oro pavojaus atveju, kiek personalas ir įstaigos reaguoja į grėsmes, skiriasi nuo to, kas vyksta įprastomis civilinėmis aplinkybėmis. Tai, kad gydymo įstaigos sureagavo į droną ir oro pavojų, mes laikome pažangos žingsniu“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo ministrė.
„Mes pamatėme klaidas, silpnąsias vietas ir greitai mokomės iš klaidų, jau šiandien esame paruošę gydymo įstaigoms labai aiškius algoritmus oro pavojaus atveju, kuriuos greitu metu ir paviešinsime. Iš tiesų, personalas daugelyje gydymo įstaigų bent pagal tą informaciją, kurią aš turiu, elgėsi adekvačiai, tinkamai, bet tikrai atkreipsime dėmesį, kaip geriau pasirūpinti, kad žmonės ir personalas iš anksto žinotų, ypač – ypatingo jautrumo pacientų skyriuose“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.