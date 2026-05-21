SveikataMedicinos žinios

M. Jakubauskienė apie ligoninių reakciją į oro pavojų: „Mokomės iš klaidų“

2026 m. gegužės 21 d. 12:46
Austėja Paulauskaitė
Trečiadienį į Lietuvą įskridus dronui ir daliai apskričių susidūrus su oro pavojaus grėsme, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra parengusi ir artimiausiu metu paviešins tokiems atvejams skirtus gydymo įstaigų veiklos algoritmus, sako jos vadovė Marija Jakubauskienė.
Daugiau nuotraukų (3)
„Vaikai, kūdikiai ir naujagimiai (…) yra ypatingos svarbos pacientų grupė. Turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad oro pavojaus atveju, kiek personalas ir įstaigos reaguoja į grėsmes, skiriasi nuo to, kas vyksta įprastomis civilinėmis aplinkybėmis. Tai, kad gydymo įstaigos sureagavo į droną ir oro pavojų, mes laikome pažangos žingsniu“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo ministrė.
„Mes pamatėme klaidas, silpnąsias vietas ir greitai mokomės iš klaidų, jau šiandien esame paruošę gydymo įstaigoms labai aiškius algoritmus oro pavojaus atveju, kuriuos greitu metu ir paviešinsime. Iš tiesų, personalas daugelyje gydymo įstaigų bent pagal tą informaciją, kurią aš turiu, elgėsi adekvačiai, tinkamai, bet tikrai atkreipsime dėmesį, kaip geriau pasirūpinti, kad žmonės ir personalas iš anksto žinotų, ypač – ypatingo jautrumo pacientų skyriuose“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.

Slėptuvėse kalbinti vilniečiai – apie baimę ir pasiruošimą: kol neatsitinka atrodo, kad tai juokai

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Susiję straipsniai
J. Taminskas įvertino susisiekimo bendrovių pasiruošimą oro pavojams: kliuvo dėl komunikacijos ir užkrautų sandėlių

J. Taminskas įvertino susisiekimo bendrovių pasiruošimą oro pavojams: kliuvo dėl komunikacijos ir užkrautų sandėlių

Latvijoje paskelbus oro pavojų I. Ruginienė ramina lietuvius

Latvijoje paskelbus oro pavojų I. Ruginienė ramina lietuvius

Atidėtos operacijos ir nuo langų patrauktos pacientų lovos: kas oro pavojaus metu vyko Vilniaus ligoninėse

Atidėtos operacijos ir nuo langų patrauktos pacientų lovos: kas oro pavojaus metu vyko Vilniaus ligoninėse

Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.
Marija JakubauskienėOro pavojusOro pavojus Lietuvoje

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.