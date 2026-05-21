Pacientė pasibaisėjo, kas vyko Santaros klinikose per oro pavojų: „Visi būtume pražuvę“

„Klinikų bendruomenė buvo informuota, kad pacientai (vaikų ir suaugusiųjų padaliniuose), darbuotojai ir lankytojai trauktųsi į saugesnes patalpas (koridorius, patalpas be langų) arba nusileistų į priedangas. Pradėtos planinės operacijos buvo tęsiamos, tačiau jas užbaigus, naujų planuota nepradėti, kol nebus atšauktas oro pavojus“, – trečiadienį nurodė Santaros klinikos.
Taip pat teigta, kad darbas Priėmimo-skubios pagalbos skyriuose buvo tęsiamas įprasta tvarka, užtikrinant būtinąją medicinos pagalbą pacientams.
„Ligoninėje panikos nebuvo, pacientai ir lankytojai klausė nurodymų ir juos vykdė“, – pabrėžė Santaros klinikų atstovai.
Tačiau ketvirtadienį į Lrytas redakciją besikreipusi Ilona (vardas pakeistas, aut.) teigė, kad Santaros klinkikose buvo gydoma po operacijos. Ji pasakojo, kad trečiadienio rytą į telefoną gavo perspėjimo pranešimą dėl oro pavojaus. Jame gyventojai buvo raginami trauktis į priedangą.
Nepaisant to, ligoninėje nekilo joks bruzdesys. Ilona paklausė Santaros klinikų darbuotojos, kodėl nėra imamasi saugumo priemonių, o ši atsakė, kad laukiama vadovybės sprendimo, kaip elgtis.
Praėjus keliolikai minučių moteris sulaukė kvietimo trauktis į priedangą, tačiau dar nespėjus nusileisti laiptais, oro pavojus Vilniaus apskrityje buvo atšauktas. Ilona stebėjosi, kodėl buvo delsiama, jei išsiuntinėtoje žinutėje buvo rašoma, kad veiksmų reikia imtis nedelsiant.
„Ligoninės būna taikiniai. O čia ir pastatas didelio aukščio. Jei pavojus būtų tikras, šitaip visi būtume pražuvę“, – neabejojo moteris.
Peržiūrėjo veiksmų algoritmą
Po Ilonos pasakojimo Lrytas kreipėsi į Santaros klinikų administraciją. Pateiktame atsakyme teigiama, kad gydymo įstaiga yra pasitvirtinusi Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame numatyti įvairūs galimų grėsmių scenarijai ir veiksmų algoritmai.
„Įprastai sprendimai dėl evakuacijos ar kitų papildomų saugumo veiksmų ligoninėje priimami koordinuotai, įvertinus situaciją bei pacientų saugumą. Tačiau oro pavojaus atvejis yra išskirtinis dėl itin trumpo laiko, skirto reakcijai ir pasirengimui.
Vakarykštės situacijos metu ligoninėje buvo reaguojama į gautus perspėjimus ir kartu vertinama, kaip užtikrinti pacientų saugumą skirtinguose padaliniuose. Po vakarykštės situacijos papildomai peržiūrėti veiksmai ir priimtas sprendimas patikslinti reagavimo tvarką oro pavojaus atvejais. Nuspręsta, kad tokiose situacijose papildomas ligoninės vadovų sprendimas dėl veiksmų pradžios nebebus reikalingas – darbuotojų ir pacientų veiksmai susisteminti į aiškų ir paprastą algoritmą, kaip elgtis paskelbus geltonąjį ar raudonąjį oro pavojaus kodą. Ši veiksmų schema perduota padaliniams ir bus toliau naudojama darbuotojų informavimui bei mokymams.
Suprantame, kad vakarykštė situacija daugeliui sukėlė įtampos ir nerimo – tiek pacientams ir jų artimiesiems, tiek darbuotojams. Šiuo metu papildomai analizuojama situacijos eiga ir vidinė komunikacija, renkama informacija iš padalinių, kad ateityje tokiose situacijose veiksmai visiems būtų dar aiškesni, greitesni ir vienodai suprantami“, – teigiama Lrytas raštu pateiktame Santaros klinikų komentare.
Ministrė: mokomės iš klaidų
Trečiadienį į Lietuvą įskridus dronui ir daliai apskričių susidūrus su oro pavojaus grėsme, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) yra parengusi ir artimiausiu metu paviešins tokiems atvejams skirtus gydymo įstaigų veiklos algoritmus, sako jos vadovė Marija Jakubauskienė.
„Vaikai, kūdikiai ir naujagimiai (…) yra ypatingos svarbos pacientų grupė. Turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad oro pavojaus atveju, kiek personalas ir įstaigos reaguoja į grėsmes, skiriasi nuo to, kas vyksta įprastomis civilinėmis aplinkybėmis. Tai, kad gydymo įstaigos sureagavo į droną ir oro pavojų, mes laikome pažangos žingsniu“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo ministrė.
„Mes pamatėme klaidas, silpnąsias vietas ir greitai mokomės iš klaidų, jau šiandien esame paruošę gydymo įstaigoms labai aiškius algoritmus oro pavojaus atveju, kuriuos greitu metu ir paviešinsime. Iš tiesų, personalas daugelyje gydymo įstaigų bent pagal tą informaciją, kurią aš turiu, elgėsi adekvačiai, tinkamai, bet tikrai atkreipsime dėmesį, kaip geriau pasirūpinti, kad žmonės ir personalas iš anksto žinotų, ypač – ypatingo jautrumo pacientų skyriuose“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Kiek vėliau NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas nurodė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje.
