PSO: Nyderlanduose pranešta apie naują hantaviruso atvejį

„Šiandien Nyderlandai patvirtino papildomą atvejį įgulos nariui, kuris išsilaipino Tenerifėje, buvo repatrijuotas į Nyderlandus ir nuo to laiko izoliuojasi“, – penktadienį pareiškė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas ir kartu pridūrė, kad dabar yra iš viso 12 įtariamų ir patvirtintų atvejų, įskaitant trijų žmonių mirtis.
Nyderlandų valdžios institucijos savo ruožtu informavo, kad įgulos narys, kuriam buvo nustatytas hantavirusas, buvo nugabentas į ligoninę.
„Vienam asmeniui, kuris buvo karantine Nyderlanduose, nustatytas Andų virusas. Pacientas vėliau dėl atsargumo buvo paguldytas į ligoninę, jis izoliuotas“, – nurodė Nyderlandų nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas (RIVM).
Andų virusas yra hantaviruso atmaina, kuria žmogus gali užsikrėsti nuo kito žmogaus.
Visi žmonės, kurie buvo evakuoti šio su olandų vėliava plaukiojusio laivo į Nyderlandus, yra tiriami kiekvieną savaitę. Teigiamą testą patvirtino dvi atskiros laboratorijos, teigė RIVM.
Asmuo, kurio testas buvo teigiamas, buvo karantine namų sąlygomis, pažymėjo valdžios institucijos, kurios paragino laikytis rimties.
„RIVM supranta, kad ši žinia gali kelti klausimų ar susirūpinimą. Tačiau tolesnio plitimo Nyderlanduose tikimybė išlieka labai maža“, – tvirtinama pranešime.