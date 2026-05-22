Rytų Konge toliau auga Ebolos infekcijų skaičius

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) trečiadienį dar kalbėjo apie beveik 600 įtariamų atvejų ir daugiau kaip 130 spėjamų mirčių. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama.
Kaimyninėje Ugandoje Sveikatos ministerija informavo, kad be iki šiol žinomų dviejų atvejų, kai užsikrėtė Kongo piliečiai, naujų infekcijų nebuvo. Vienas pacientų mirė. Antrosios pacientės testas trečiadienį antrą kartą buvo neigiamas, ji gydoma toliau.
Afrikos sveikatos tarnybos (Africa CDC) duomenimis, Ebolos protrūkis Konge prasidėjo šiaurės rytinėje Iturio provincijoje, kuri ribojasi su Uganda ir Pietų Sudanu. Tai 17-as registruotas Ebolos protrūkis Konge nuo 1976 m.
Kadangi plinta reta Ebolos viruso Bandibadžio atmaina, nuo kurios nėra nei skiepų, nei gydymo, padėtį suvaldyti itin sunku.
Ebolos karštinė yra užkrečiama ir gyvybei pavojinga infekcinė liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. 2014 ir 2015 metais per Ebolos epidemiją Vakarų Afrikoje mirė daugiau kaip 11 tūkst. žmonių.