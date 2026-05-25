Kongas praneša apie daugiau kaip 900 įtariamų Ebolos atvejų

Nuo protrūkio pradžios Kongo Demokratinėje Respublikoje pranešta apie 904 įtariamus atvejus, iš kurių 101 buvo patvirtintas, tinkle „X“ teigė Kongo ryšių ministerija. Ji sumažino įtariamų mirčių skaičių iki 119, nors diena anksčiau jų buvo priskaičiuota 204, o laboratoriniais tyrimais patvirtinta 10 mirties nuo Ebolos atvejų.
Ebolos epidemija išlieka aktyvi Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose, nurodė ministerija.
Kaimyninėje Ugandoje pranešta apie penkis patvirtintus atvejus, susijusius su protrūkiu Rytų Konge. Uganda neskelbia įtariamų atvejų skaičių.
M. Rubio pripažino – PSO pavėlavo nustatyti mirtiną Ebolos protrūkį: nerimaujama dėl viruso masto ir greičio
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) mano, kad tikrasis atvejų skaičius yra gerokai didesnis, nes protrūkis Rytų Konge kelias savaites liko nepastebėtas, be to, pranešta apie ne visus atvejus. Jau buvo tiriami nepaaiškintų mirčių židiniai.
Ebola yra užkrečiama ir gyvybei pavojinga infekcinė liga. Dabartinį protrūkį ypač sunku suvaldyti, nes nėra nei vakcinos, nei konkretaus gydymo nuo plintančios retos Bundibugijo atmainos.
PSO vertinimu, užsikrėtimo rizika Konge yra labai didelė, regione – didelė, tačiau pasauliniu mastu – maža. Skirtingai, nei, pavyzdžiui, koronavirusas, Ebola perduodama ne oru plintančiais lašeliais, o per artimą kontaktą su užsikrėtusio žmogaus kūno skysčiais.