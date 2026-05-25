Ugandoje patvirtinti dar du Ebolos infekcijos atvejai

Šalies sveikatos ministerija pirmadienį pranešė, kad du nauji atvejai nustatyti sveikatos sistemos darbuotojams, dirbusiems privačioje įstaigoje sostinėje Kampaloje. Jiems taikomas gydymas.
Kaimyninėje Kongo Demokratinėje Respublikoje, kuri yra Ebolos epidemijos centras, įtariamų infekcijų skaičius, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) savaitgalio duomenimis, viršijo 900.
Ugandos sveikatos ministerija trumpame pranešime teigė, kad mėginama atsekti naujai infekuotųjų kontaktinius asmenis. Ministerija paragino piliečius „šiuo metu vengti bet kurio žmogaus, kuriam pasireiškia simptomai“.
Uganda praėjusią savaitę nuraukė visą viešąjį transportą į Kongo Demokratinę Respubliką, kai buvo patvirtinti du atvejai. Abu užsikrėtusieji buvo iš Kongo, kurių vienas jau mirė. Dar trys atvejai buvo patvirtinti šeštadienį, įskaitant vienai kongietei.
Ebolos virusas plinta per tiesioginį kontaktą su infekuoto asmens kūno skysčiais. Inkubacinis laikotarpis gali trukti iki trijų savaičių. Dabartinę epidemiją sukėlė pirmą kartą 2007 m. nustatyta Bandibadžio atmaina, nuo kurios nėra nei skiepų, nei gydymo. Mirštamumas nuo šios viruso atmainos siekia maždaug 30–50 proc.
Prieš savaitę PSO dėl epidemijos paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“ – tai antras aukščiausias pavojaus lygis. Netrukus po to Afrikos Sąjungos sveikatos apsaugos institucija (Africa CDC) visame žemyne dėl „didelės regioninio plitimo rizikos“ paskelbė ekstremalią padėtį.
„Africa-CDC“ prezidentas Jeanas Kaseya šeštadienį sakė, kad Ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje gresia išplisti į dar 10 Centrinės Afrikos šalių. Tai Pietų Sudanas, Ruanda, Kenija, Tanzanija. Etiopija, Kongas, Burundis, Angola, Centrinės Afrikos Respublika bei Zambija.