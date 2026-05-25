Vilniaus medikai nustebę – Agatai gimė 5,27 kg kūdikis: „Siurprizas visai šeimai“

Abu mažyliai tapo ne tik ypatinga savo šeimų istorijos pradžia, bet ir priminimu, kad net patyrusiems medikams tokie gimdymai išlieka itin reti ir reikalaujantys ypatingo pasirengimo.
Vidutinis naujagimio svoris Lietuvoje siekia 3–3,5 kg. Kūdikiai, didesnio nei 5 kg svorio, laikomi tikra retenybe. Tokie atvejai automatiškai priskiriami padidintos rizikos gimdymams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kai naujagimis sveria daugiau nei penkis kilogramus, gimdykloje niekas nebegalvoja apie rekordus. Galvojama tik apie saugumą ir greitus, teisingus sprendimus“, – sako Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Akušerijos skyriaus vedėjas, gydytojas akušeris-ginekologas Egidijus Jakiūnas.
Netikėtas siurprizas šeimai
Agata ir jos vyras iki pat gimdymo dienos nežinojo, kokio svorio kūdikio laukia. Nėštumo metu ultragarsiniai tyrimai rodė, kad vaisius bus stambus, aukštas ir ilgakojis, tačiau tikslaus svorio prognozuoti neįmanoma.
„Gydytojai užsimindavo, kad sūnus greičiausiai bus didesnis, bet kad jis svers daugiau nei penkis kilogramus – niekas nesakė. Tai buvo didžiulis siurprizas visai šeimai“, – prisimena Agata.
Nepaisant pirmojo gimdymo jaudulio ir nežinomybės, moteris sako visą laiką jautųsi saugumą: „Labai pasitikėjau gydytojų ir akušerių komanda. Jaučiau, kad kiekvienas tiksliai žino savo darbą. Tai suteikė ramybės net sudėtingesnėmis akimirkomis. Be galo svarbus buvo ir vyro palaikymas šalia – jo buvimas davė daug jėgų.“
Panašių emocijų nestokojo ir antrojo berniuko mama. Nors gydytojai nėštumo metu užsimindavo, kad kūdikis bus didesnis nei įprastai, tikrojo siurprizo šeima nesitikėjo.
„Žinojome, kad laukiamės stipraus berniuko, tačiau kad jis bus toks didelis – tikrai negalvojome. Tai buvo labai maloni staigmena ir mums, ir artimiesiems“, – šypsosi mama.
Makrosomija ir su ja susijusios rizikos
Medicinoje kūdikiai, kurių gimimo svoris viršija 4–4,5 kg, vadinami makrosominiais. Kai svoris artėja prie 5 kg ir daugiau, gimdymas tampa ypač atsakingas ir reikalauja maksimalaus budrumo.
Tokiais atvejais žymiai padidėja komplikacijų tikimybė. Viena pavojingiausių – petukų distocija, kai po galvutės gimimo vaisiaus pečiai „įstringa“ ir jų išlaisvinimui tenka taikyti specialius medicininius manevrus. Be to, dažniau užtrunka gimdymo laikotarpis, didėja naujagimio traumų (pavyzdžiui, raktikaulio lūžio ar nervų pažeidimo) bei gilesnių gimdymo takų plyšimų rizika. Kartais prireikia skubiai pereiti prie cezario pjūvio operacijos.
„Nėra patikimų metodų, kurie 100 proc. tikslumu nustatytų vaisiaus svorį. Net ultragarsas paskutinėmis nėštumo savaitėmis gali klysti 400–500 gramų. Todėl komanda visada turi būti pasiruošusi įvairiems galimiems scenarijams“, – aiškina gyd. Egidijus Jakiūnas.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, makrosominiai kūdikiai sudaro apie 3–10 proc. visų gimimų, o naujagimiai, sveriantys daugiau nei 5 kg, yra tik pavieniai, reti atvejai.
Naujagimio svorį lemia daugybė veiksnių: paveldimumas, nėščiosios medžiagų apykaitos ir endokrininės ligos, mitybos įpročiai bei kitos individualios aplinkybės.
Ramybė gimdykloje gimsta iš patirties
„Akušerijoje nėra „standartinių“ gimdymų. Net ramiausiai prasidėjusi situacija gali pasikeisti per kelias minutes. Todėl svarbiausia ne sėkmė, o nuolatinis pasiruošimas“, – pabrėžia gydytojas E. Jakiūnas.
Pacientai dažnai nemato milžiniško darbo, vykstančio už kulisų. Kol tėvai laukia pirmojo vaiko verksmo, gimdykloje veikia visa komanda: akušeriai, ginekologai, neonatologai, anesteziologai, slaugytojai. Nuolatinis vaisiaus būklės stebėjimas, rizikų vertinimas, kelių scenarijų planavimas – visa tai vyksta realiu laiku.
„Didžiausias komplimentas medikams yra tada, kai pacientei viskas atrodo ramu ir paprasta. Tai reiškia, kad savo darbą atlikome gerai“, – šypsosi skyriaus vedėjas.
Šiais abiem atvejais viskas pavyko sklandžiai – berniukai gimė natūraliais takais, jų būklė buvo gera, o mamos greitai atsigavo po gimdymo.
Šeimos jau namuose
Šiandien abi šeimos jau gyvena namų ritmu – su bemiegėmis naktimis, pirmaisiais atradimais ir nauju gyvenimo tempu. Tėvai neslepia, kad nepaisant įspūdingų skaičių gimimo istorijose, jiems jų vaikai pirmiausia yra tiesiog maži, trapūs ir nepaprastai laukiami stebuklai.
„Nors mūsų sūnus gimė toks didelis, mums jis vis tiek yra mažas, trapus ir nuostabus stebuklas“, – švelniai sako Agata.
Kodėl tokios istorijos svarbios?
Per pastaruosius 25 metus vidutinis naujagimių svoris pasaulyje padidėjo labai nežymiai – vos apie 50 gramų. Todėl mitas, kad „šiandien kūdikiai gimsta gerokai didesni“, nėra visiškai tikslus.
Tokie reti atvejai primena tikrąją akušerijos esmę: medicina stipriausia ne tada, kai pavyksta išvengti sudėtingų situacijų, o tada, kai jos profesionaliai, ramiai ir tiksliai suvaldomos.