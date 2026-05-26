Klaipėdoje – skaudi netektis: mirė „močiute Tamara“ vadinta gydytoja

Velionei skirtoje „Pro memoria“ nurodoma, kad medikė gydymo įstaigoje praleido 48 metus, tad užaugino kelias klaipėdiečių kartas nuo naujagimio pirmos dienos iki mamos.
„Deja, nebebus daugiau naujagimio perkėlimo „pas močiutę Tamarą“ į skyrių“, – pažymima Klaipėdos vaikų ligoninės užuojautoje.
„Visi buvo kaip savi vaikai, skaudėjo širdį, buvo svarbu, kaip toliau sekasi augti, ne viena šeima sulaukė ne tik medicinės ar dvasinės paramos“, – rašo gydymo įstaiga.
T. Tiroško 27 metus vadovavo Klaipėdos vaikų ligonininės Naujagimių patologijos skyriui.
Į uostamiestį moteris atvyko po studijų Kauno medicinos institute, Klaipėdoje sukūrė šeimą, užaugino du vaikus.
2015 m. T. Tiroško buvo nominuota metų klaipėdietės apdovanojimui.