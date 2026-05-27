Į Berlyno ligoninę paguldyto Ebola užsikrėtusio gydytojo iš JAV būklė – stabili

Atsižvelgiant į aplinkybes, vyro būklė buvo gera, spaudos konferencijoje pasakė ligoninės Infekcinių ligų ir intensyviosios terapijos skyriaus vadovas Leifas Erikas Sanderis, pridurdamas, kad per pastarąją savaitę jo virusinė apkrova smarkiai sumažėjo.
„Paciento būklė yra gana stabili, ir mes tikrai tikimės, kad padėtis toliau stabilizuosis“, – sakė jis. L. Sanderis pridūrė, kad ligoninės personalas optimistiškai vertina galimybes, jog pacientas visiškai pasveiks.
Berlyno centre esančioje ligoninėje trečiadienį apsilankė Vokietijos sveikatos apsaugos ministrė Nina Warken, kad susipažintų su naujausia informacija apie paciento būklę. Ji padėkojo visiems dalyvavusiems priimant pacientą ir užtikrinant jo priežiūrą už sklandų darbą. Jos teigimu, daugiau prašymų gydyti Ebolos virusu užsikrėtusius pacientus Vokietija nėra gavusi.
Pacientas į ligoninę „Charité“ buvo paguldytas praėjusią savaitę. Gavus JAV valdžios institucijų pagalbos prašymą, kitą dieną atvyko ir jo žmona bei vaikai.
Ligoninė pranešė, kad, atlikus PCR tyrimą, buvo patvirtinta, jog ligonis užpsikrėtęs Ebolos viruso Bandibadžio variantu.
Anot L. Sanderio, paciento žmonai ir vaikams, kurie yra laikomi didelės rizikos kontaktais, jokie simptomai nepasireiškė ir jie karantino sąlygomis laikomi ligoninėje. „Iki šiol mums nepavyko nustatyti, ar jie užsikrėtę Ebolos virusu“, – sakė jis.
Karantine jie turės likti 21 dieną nuo paskutinio kontakto su pacientu. Pasak L. Sanderio, norint išrašyti pacientą iš ligoninės, būtina, kad jam bent 72 valandas nepasireikštų jokie simptomai ir kad du iš eilės 48 valandų intervalu atlikti testai būtų neigiami.