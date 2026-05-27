PSO vadovas: gresia katastrofiškas Ebolos viruso ir karo derinys

2026 m. gegužės 27 d. 17:16
Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas trečiadienį įspėjo, kad rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje siaučiantis konfliktas smarkiai apsunkina pastangas sustabdyti mirtiną Ebolos protrūkį, ir paragino nedelsiant paskelbti ugnies nutraukimą.
„Rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje šiuo metu kyla katastrofiška ligos ir konflikto grėsmė, o Ebolos virusas Iturio provincijoje plinta greičiau nei spėjama į jį reaguoti“, – platformoje „X“ teigė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Nuo gegužės vidurio Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistravo 10 patvirtintų mirties nuo Ebolos atvejų ir 220 įtariamų mirties atvejų, o nuo gegužės 15 d., kai Kinšasa paskelbė apie epidemijos protrūkį, užregistruota dar 900 įtariamų susirgimo atvejų.
Jungtinių Tautų sveikatos agentūra teigė, kad tikrasis viruso paplitimo rodiklis greičiausiai yra kur kas didesnis. Ekspertai mano, kad virusas greičiausiai plito jau kurį laiką.

PSO įspėja dėl Ebolos protrūkio masto: „Skubame paskui labai greitai plintančią epidemiją“

PSO vadovas pabrėžė, kad jokios vakcinos nuo Kongo Demokratinėje Respublikoje plintančio Ebolos viruso Bandibadžio štamo ar būdų jį gydyti nėra.
„Pastangos sustabdyti šio Ebolos viruso plitimą visiškai priklauso nuo galimybės teikti humanitarinę pagalbą“, – sakė jis.
Tačiau rytinėje KDR dalyje, kurią jau tris dešimtmečius kamuoja daugybės ginkluotų grupuočių konfliktai, didele kliūtimi yra prasta saugumo padėtis.
Iturio provincijos kaimo vietovėse jau dešimtmečius beveik neteikiamos valstybinės paslaugos.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas apgailestavo, kad susirėmimai „lemia masinį gyventojų perkėlimą, verčia pažeidžiamus asmenis, turėjusius kontaktą su užsikrėtusiaisiais, keltis į perpildytas stovyklas ir užkerta gyvybiškai svarbius izoliacijos koridorius“.
„Pirmosiose linijose dirbantieji rizikuoja viskuo, o dėl išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas atsekti užsikrėtusius asmenis ir jų kontaktus tampa beveik neįmanoma“, – įspėjo jis.
„Kol krenta bombos, mes negalime užsitikrinti bendruomenės pasitikėjimo ar izoliuoti sergančiųjų“, – tvirtino PSO vadovas.
„Raginame visas kariaujančias šalis nedelsiant susitarti dėl ugnies nutraukimo, kad būtų sustabdytas šis protrūkis. Tai leistų mums užtikrinti saugų ir nepertraukiamą medicinos komandų patekimą į vietą. Raginame į pirmą vietą statyti žmogaus išlikimą“, – rašė jis.
