Tėvai turėtų imti pavyzdį iš vaikų? Pateikė duomenis apie rūkymą tarp jaunimo

Vokietijos Federalinė statistikos tarnyba, remdamasi savo kasmetiniu reprezentatyviu Vokietijos namų ūkių tyrimu, pranešė, kad praėjusiais metais bent retkarčiais rūkė 19,1 proc. 15 metų ir vyresnių žmonių.
Tai šiek tiek daugiau nei 2021 m., kai 18,9 proc. apklaustųjų teigė, kad rūko bent kartais.
Pagal pranešimą, apie 78 proc. respondentų nurodė, kad rūko cigaretes, o 9,2 proc. teikia pirmenybę elektroninėms cigaretėms.
Prancūzija stoja į kovą su rūkymu: įves daugumoje vietų galiosiantį draudimą
Nustatyta, kad daugiau rūko vyrai – 22,4 proc., palyginti su 15,8 proc. moterų.
Rūkymas buvo labiausiai paplitęs 40–44 metų amžiaus grupėje, kurioje praėjusiais metais bendras rūkančiųjų skaičius siekė 26 proc.
Susiję straipsniai
Antroje vietoje buvo 45–49 metų amžiaus grupė – 25,5 proc.
„Alfa“ karta – dažnai apibrėžiama kaip gimę nuo 2010-ųjų pradžios iki 2020-ųjų – pasirodė esanti mažiau susidomėjusi rūkymu: tik 5 proc. 15–17 metų amžiaus jaunuolių teigė, kad rūko.
Tas pats pasakytina ir apie 75 metų ir vyresnius žmones, iš kurių rūkė 5,5 proc.
Vokietijoje draudžiama parduoti cigaretes ir elektronines cigaretes vaikams iki 18 metų. Jiems taip pat draudžiama rūkyti viešose vietose.
Keliose Vokietijos žemėse draudžiama rūkyti restoranuose ir baruose, o kitose, įskaitant Berlyną, leidžiama rūkyti baruose, kurių plotas mažesnis nei 75 kvadratiniai metrai, jei juose nėra atskirų rūkymo zonų.