Uganda dėl Ebolos uždaro sieną su Kongo DR

Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitarinėms ir su saugumu susijusioms misijoms bei maisto produktų ir krovininiam transportui, spaudos konferencijoje sakė aukšta sveikatos institucijos atstovė Diana Atwine.
Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.
Ebolos protrūkio epicentras yra Kongo Iturio provincijoje. Ugandoje iki šiol pranešta apie septynis Ebolos atvejus ir vieną mirtį.
Jau praėjusią savaitę Ugandos vyriausybė ėmėsi pirmųjų priemonių ir, be kita ko, sustabdė tarpvalstybinį viešąjį transportą su Kongu.
Kongo DR, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, jau registruota daugiau kaip 900 įtariamų Ebolos atvejų ir 220 mirtys. PSO dėl epidemijos paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“ – tai antras aukščiausias pavojaus lygis.