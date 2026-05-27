Uganda dėl Ebolos uždaro sieną su Kongo DR

2026 m. gegužės 27 d. 21:57
Uganda dėl Ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje uždaro sieną su kaimynine šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma keturias savaites, trečiadienį pranešė vyriausybė, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitarinėms ir su saugumu susijusioms misijoms bei maisto produktų ir krovininiam transportui, spaudos konferencijoje sakė aukšta sveikatos institucijos atstovė Diana Atwine.
Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.
Ebolos protrūkio epicentras yra Kongo Iturio provincijoje. Ugandoje iki šiol pranešta apie septynis Ebolos atvejus ir vieną mirtį.
Jau praėjusią savaitę Ugandos vyriausybė ėmėsi pirmųjų priemonių ir, be kita ko, sustabdė tarpvalstybinį viešąjį transportą su Kongu.
Kongo DR, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, jau registruota daugiau kaip 900 įtariamų Ebolos atvejų ir 220 mirtys. PSO dėl epidemijos paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“ – tai antras aukščiausias pavojaus lygis.
