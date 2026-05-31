Buvę Šiaulių ligoninės vadovai nieko nepešė – dedamas taškas korupcijos byloje

„Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atrankos teisėjų kolegija paskelbė tris nutartis, kuriomis atsisakyta priimti dėl korupcinio pobūdžių veikų kaltais pripažintų Vygento Jociaus, Petro Simavičiaus ir Aušrelės Šalkauskienės kasacinius skundus.
Visi trys asmenys prašė panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir bylas jų atžvilgiu nutraukti. Atsisakius priimti skundus, asmenims lieka galioti anksčiau paskirtos bausmės. Šios LAT nutartys yra galutinės ir neskundžiamos“, – Eltai teigė LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
A. Šalkauskienė iš viso buvo padavusi du skundus. Ji skundėsi, kad prieš tai jos bylą nagrinėję teismai nesivadovavo suformuota teismų praktika, buvo suvaržytos jos teisė į teisingą teismą ir bylos nagrinėjimą.
„Bylos procesas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme nesuderinamas su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimais, nekaltumo prezumpcija. Teismas išskirtinę reikšmę suteikė kaltinantiems įrodymams, o teisinančių įrodymų iš viso nevertino arba vertino fragmentiškai‘, – buvo rašoma nuteistosios kasaciniame skunde.
A. Šalkauskienė teigė, kad jos veiksmuose nėra pavojingos veikos požymių, pagal teismų nurodytą veikos padarymo mechanizmą, jos vaidmuo siejamas tik su pinigų saugojimu, o ne sprendimų dėl priedų skyrimo priėmimu, todėl, nuteistosios manymu, nėra nustatyta, kad ji, kaip valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, viršijo savo tarnybinius įgaliojimus priešingai tarnybos interesams.
Ji LAT prašė panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti.
To paties kasacinio teismo prašė ir kitas nuteistasis, buvęs Šiaulių ligoninės vadovas P. Simavičius.
Nuteistojo advokato Sauliaus Juzukonio skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad ligoninės darbuotojams už papildomai atliktą darbą priedai ir priemokos buvo skirti ir išmokėti teisėtai ir didelės žalos padarymas ligoninei nepasitvirtino, o didelės turtinės žalos padarymas fiziniams asmenims nenustatytas.
Anot advokato, įvertinus tai, kad ligoninės darbuotojai su jiems priklausančiomis išmokėtomis lėšomis galėjo disponuoti savo nuožiūra, veiksmai su pinigais po jų išmokėjimo turėjo būti vertinami kaip civiliniai fizinių asmenų santykiai, o ne nusikaltimas valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.
LAT atrankos kolegija konstatavo, kad nuteistųjų paduoti skundai neatitinka įstatyme įtvirtintų reikalavimų ir pagrindų.
Skirtos baudos, konfiskuoti pinigai
Buvęs Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius P. Simavičius įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, veikiant organizuotoje grupėje.
Jam skirta subendrinta 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą 3 metams, ir daugiau nei 25 tūkst. eurų dydžio baudą. Buvęs ligoninės vadovas taip pat trejus metus negalės eiti vadovaujamų pareigų valstybės tarnyboje, iš jo bus konfiskuota kone 45 tūkst. eurų.
Buvusią ligoninės Strateginio valdymo skyriaus direktorę A. Šalkauskienę bei buvusį Infrastruktūros direktorių V. Jocių teismas pripažino kaltais dėl piktnaudžiavimo, veikiant organizuotoje grupėje. A. Šalkauskienei skirta kone 19 tūkst. eurų bauda ir 10 tūkst. eurų konfiskavimas, o V. Jociui – daugiau nei 11 tūkst. eurų bauda ir 3 tūkst. eurų konfiskavimas.
Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad Šiaulių ligoninėje 2010–2015 m. buvo sukurta lėšų pasisavinimo schema, pagal kurią kai kuriems darbuotojams buvo skiriami priedai ir priemokos, kurių didžiąją dalį, vykdydami vadovų nurodymus, turėdavo jiems atiduoti.
Taip pat byloje buvo nustatyta, kad buvęs ligoninės vadovas 2005–2015 m. sistemingai priiminėjo kyšius iš verslininko už pastarojo įmonei palankius sprendimus dėl patalpų nuomos ritualinėms paslaugoms teikti ir mokamo mirusiųjų kūnų pervežimo.
Įsiteisėjusiu nuosprendžiu yra nustatyta, kad šeši darbuotojai ligoninės administracijai perdavė 46 889 eurus.