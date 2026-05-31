Paaiškėjo, nuo ko dažniausiai miršta moterys Lietuvoje

Skelbiama, kad pernai nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 57,4 proc., o nuo piktybinių navikų – 18,7 proc. moterų.
Nors bendras mirtingumo nuo kraujotakos ligų rodiklis pastaruoju metu nuosekliai mažėja, specialistai pastebi, kad moterų mirčių dėl to skaičius vis dar išlieka didesnis nei vyrų.
„2025 metais 1 tūkst. moterų teko beveik 390 kraujotakos sistemos ligų atvejų, kai tarp vyrų šis rodiklis buvo mažesnis – apie 307 atvejus 1 tūkst. vyrų“, – pranešime nurodė Higienos institutas.
Šios įstaigos Sveikatos informacijos centro duomenimis, moterys dažniau kenčia nuo hipertenzinių, cerebrovaskulinių ligų, širdies nepakankamumo bei venų varikozės.
Nors didžiausias sergamumas šiomis ligomis nustatomas 45 metų ir vyresnių moterų grupėje, pastebima, kad ligotumas auga ir tarp jaunesnių moterų, kurių amžius 18–44 metų. Sergamumas kraujotakos ligomis fiksuojamas tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse.
Vienos svarbiausių moterų mirčių nuo piktybinių navikų priežasčių išlieka krūties ir gimdos kaklelio vėžys.
Duomenys rodo, kad krūties vėžio mirtingumo rodikliai yra didesni mieste ir siekia 36,6 atvejo 100 tūkst. moterų. Tuo metu nuo gimdos kaklelio vėžio dažniau miršta kaimo vietovėse gyvenančios moterys – čia fiksuojama 10,1 atvejo 100 tūkst. moterų.
Higienos instituto specialistai pabrėžia, kad didelę dalį rizikų galima sumažinti laiku atliekant profilaktinius sveikatos patikrinimus ir dalyvaujant prevencinėse programose.
Pastebima, kad moterų įsitraukimas į prevencines programas auga, tačiau aktyvumas išlieka netolygus.
Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programos aprėptis pernai pasiekė 76,3 proc. tikslinės grupės moterų. Krūties vėžio prevencijos programoje dalyvauja tik kiek daugiau nei pusė tikslinės grupės moterų.
Tuo metu širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programose moterų aktyvumas mažėja – pernai jose dalyvavo 33,6 proc. tikslinės grupės moterų.