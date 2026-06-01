Per šimtą sveikatos organizacijų kreipėsi į Seimą: prašo nepritarti SAM siūlomoms pataisoms

Kreipimąsi koordinuojančios nevyriausybinės organizacijos European Life Science & Knowledge Institute (ELSKI) partneris, gyvybės mokslų teisės ekspertas Andrejus Rudanovas teigia, kad organizacijų susirūpinimą kelia ne pats kontrolės ar atsakomybės principas, o tai, kaip siūlomi pokyčiai gali paveikti pacientų interesus ir sveikatos sistemos stabilumą.
Pasak jo, projektuose numatytos priemonės kelia klausimų dėl proporcingumo ir galimų pasekmių pacientams.
„Projektai negali būti vertinami kaip techniniai pakeitimai. Jais iš esmės keičiamas santykis tarp valstybės institucijų, gydymo įstaigų, medikų ir pacientų, tačiau iki šiol nėra atsakyta į esminius klausimus – kaip šie pokyčiai paveiks paslaugų prieinamumą, laukimo eiles, regionus ir pacientų galimybes laiku gauti reikalingą pagalbą“, – pranešime teigė A. Rudanovas.
Priemokų naikinimą vadina rizikingu sprendimu: tai guls ant pacientų pečių
Anot jo, viena didžiausių rizikų – kad sankcijos gydymo įstaigoms realias pasekmes sukels pacientams.
„Sankcija gydymo įstaigai negali virsti sankcija pacientui. Jeigu dėl sankcijų būtų stabdomos ar nutraukiamos sutartys, pacientai pirmieji pajustų pasekmes – ilgėtų eilės, mažėtų paslaugų prieinamumas, o kai kuriuose regionuose reali galimybė laiku gauti paslaugas galėtų dar labiau sumažėti“, – akcentavo A. Rudanovas.
Organizacijos taip pat atkreipė dėmesį, kad projektų rengimo metu nebuvo tinkamai įvertintos pacientų organizacijų, gydymo įstaigų, profesinių sąjungų, įvairių asociacijų bei valstybės institucijų pateiktos pastabos ir pasiūlymai.
Dėl šių priežasčių Seimo prašoma nepritarti projektams pateikimo stadijoje ir grąžinti juos tobulinti. Argumentuojama, kad tokio masto sisteminiai pokyčiai rengiami neatlikus išplėstinio poveikio vertinimo pacientams, specialistams, gydymo įstaigoms, regionams ir visai sveikatos sistemai.
SAM siūlomais pakeitimais numatoma plėsti Valstybinės ligonių kasos (VLK) ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (VASPVT) įgaliojimus, griežtinti gydymo įstaigų, jų vadovų, gydytojų bei slaugytojų atsakomybę, didinti pinigines baudas ir plėsti jų taikymo apimtį.
Projektų pateikimas Seime numatytas antradienį.