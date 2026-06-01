V. A. Bumelis Vilniuje kuria pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos centrą ir investuoja į naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą

Naujasis centras statomas „Northway“ vystomo „Bio City III“ projekto teritorijoje, kur tęsiama aktyvi biotechnologijų infrastruktūros plėtra. Tai jau antrasis pastatas šiame komplekse – kiek anksčiau čia atidarytas specializuotas biotechnologijų logistikos centras. Iki šiol „Northway“ grupė „Bio City I“ komplekse yra pastačiusi du biotechnologijų gamybos pastatus, o „Bio City II“ teritorijoje jau veikia genų terapijos centras „Celltechna“.
Investicijos į naująjį centrą siekia 61 mln. eurų. Projektas finansuojamas privačiomis lėšomis bei ILTE „Milijardas verslui“ paskola.
„Didžiuojamės galėdami prisidėti prie tokio masto projekto įgyvendinimo ir padėti kurti infrastruktūrą, kuri stiprina Lietuvos, kaip aukštųjų technologijų ir inovacijų centro, pozicijas tarptautiniu mastu. Vertiname „Northway Biotech“ ambiciją Lietuvoje kurti pažangias ateities medicinos technologijas ir matome didelį šio projekto potencialą tarptautinėse rinkose. Gyvybės mokslų industrija mums yra itin svarbi, matome didžiulį jos potencialą, todėl turėdami galimybę prisidedame prie itin sudėtingų mokslinių bei technologinių procesų kūrimo bei vystymo Lietuvoje“, – sako nacionalinio plėtros banko ILTE valdybos narė, Klientų finansavimo tarnybos vadovė Giedrė Gečiauskienė.
Centre veiks net 20 nepriklausomų gamybinių linijų, atitinkančių geros gamybos praktikos (GGP) standartą, su integruotomis kokybės kontrolės laboratorijomis, pažangiomis švariųjų patalpų sistemomis ir izoliuota infrastruktūra, pritaikyta itin jautrių ląstelių terapijų gamybai. Tokia infrastruktūra leis vienu metu saugiai ir efektyviai gaminti individualizuotas terapijas skirtingiems pacientams, užtikrinant maksimalų proceso sterilumą, visišką gamybos atsekamumą ir griežtą kryžminės taršos kontrolę.
Planuojama, kad centre dirbs apie 100 aukščiausios kvalifikacijos biotechnologijų, bioinžinerijos, molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų sričių specialistų.
Naujoji infrastruktūra ženkliai prisideda prie Lietuvos ambicijos tapti vienu svarbiausių gyvybės mokslų centrų Baltijos regione. Šalis siekia, kad gyvybės mokslų sektorius ateityje sukurtų iki 5 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), o tokie gyvybės mokslų industrijos parkai kaip „Bio City“ yra vienas svarbiausių žingsnių siekiant šio tikslo.
CAR-T terapija: vėžio gydymo ateitis paties paciento ląstelėmis
„Medicina pastaraisiais metais keičiasi iš esmės. Mes judame link visiškos personalizacijos, kur vaistu tampa paties žmogaus modifikuotos ląstelės“, – pabrėžia prof. Vladas Algirdas Bumelis.
Pasak jo, CAR-T terapija šiandien jau taikaoma universitetinėse ligoninėse, tačiau viena didžiausių problemų išlieka sudėtinga ir ribotų apimčių tokių terapijų gamyba – pasaulinė ląstelių ir genų terapijų rinka šiandien auga itin sparčiai, tačiau Europoje vis dar trūksta specializuotų pažangių terapijų gamybos pajėgumų.
„Universitetinės ligoninės dažniausiai CAR-T terapijas gamina individualiai savo pacientams, nedideliais kiekiais. Mūsų tikslas kitoks – sukurti didelio masto kontraktinės gamybos infrastruktūrą universitetinėms ligoninėms, tarptautinėms biotechnologijų bendrovėms, farmacijos kompanijoms ir mokslinių tyrimų centrams visame pasaulyje, kad pažangios terapijos pacientus pasiektų greičiau ir gerokai didesniu mastu“, – sako prof. V. A. Bumelis.
Lietuvoje bus vystoma regeneracinė ir ilgaamžiškumo medicina
Pasak prof. V. A. Bumelio, naujasis centras orientuosis ne tik į ligų gydymą, bet ir į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą bei regeneracinę mediciną.
„Mes jau kalbame ne tik apie diagnozuotų ligų gydymą. Medicina juda link organizmo senėjimo procesų supratimo, pažeistų audinių atkūrimo ir gyvenimo kokybės išsaugojimo. Tokiai ateities medicinai reikia visiškai naujos infrastruktūros, kurią šiandien ir kuriame Vilniuje“, – teigia jis.
Nuo individualių vakcinų iki 3D žmogaus audinių technologijų
Centre bus tęsiama ir daugelį metų vystoma personalizuotos medicinos kryptis. „Northway Biotech“ mokslininkai jau dabar gamina individualizuotas terapines vakcinas, pritaikytas konkretiems pacientams.
Naujajame komplekse mažomis partijomis bus gaminami pažangūs biologiniai vaistai, o izoliuotos gamybinės linijos leis vienu metu saugiai ruošti terapijas dešimtims pacientų, visiškai eliminuojant kryžminės taršos riziką.
Vienas ambicingiausių projekto etapų – 3D žmogaus audinių technologijos. Mokslininkai laboratorijose kurs gyvų audinių modelius, kurie ateityje galėtų būti naudojami tiek naujų vaistų testavimui, tiek regeneracinės medicinos sprendimams, o ilgalaikėje perspektyvoje – ir dirbtinių organų kūrimui.
Visa biologinių vaistų grandinė – vienoje vietoje
Svarbus naujojo centro privalumas – jo integracija su netoliese veikiančiu Genų terapijos centru, įsikūrusiu „Bio City II“ komplekse, kuriame nuo 2024 m. jau vystomi ir gaminami genų terapijos vaistai. Toks technologinis artumas leis reikšmingai sutrumpinti biologinių vaistų gamybos grandinę – nuo genetinės medžiagos paruošimo iki galutinio ląstelių terapijos produkto gamybos.
„Pasaulinėje farmacijoje viena didžiausių problemų šiandien yra sudėtinga tiekimo grandinė ir ilgas genetinės medžiagos laukimo procesas. Kurdami tarpusavyje susijusią biotechnologijų infrastruktūrą Vilniuje, galime užtikrinti gerokai greitesnį ir efektyvesnį pažangių terapijų gamybos procesą mūsų tarptautiniams klientams“, – sako prof. V. A. Bumelis.
Jo teigimu, sujungiant naująją ląstelių terapijos ir audinių technologijų platformą bei esamą genų terapijos ir rekombinantinių baltymų gamybos infrastruktūrą, Vilniuje formuojama viena pažangiausių biotechnologijų ekosistemų regione, orientuota į aukštos pridėtinės vertės ląstelių, genų ir rekombinantinių baltymų terapijų kontraktinę gamybą pasaulinei rinkai.
Apie įmonių grupę
„Northway“ įmonių grupė vienija 17 įmonių, daugiau nei 20 metų veikiančių medicinos, biotechnologijų, biofarmacijos, sveikatingumo ir investicijų srityse. Biotechnologijų klasteryje, veikiančiame po „Northway Biotech“ prekės ženklu, veikia 7 įmonės: penkios iš jų – Lietuvoje, po vieną – Jungtinėje Karalystėje ir JAV. Pastarojoje rinkoje „Northway Biotech“ yra didžiausia biotechnologijų investuotoja iš Baltijos regiono.
Biotechnologijų įmonėse iš viso dirba daugiau kaip 200 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Įmonės teikia paslaugas tarptautinėms farmacijos ir biotechnologijų bendrovėms, įskaitant viešai Europos ir JAV akcijų biržose listinguojamas kompanijas. Pagrindinės eksporto rinkos – Europa, Šiaurės Amerika ir Azija. Grupės mokslininkai taip pat bendradarbiauja su tarptautinėmis mokslo institucijomis, vystydami inovatyvius biotechnologijų projektus.
„Northway Biotech“ yra Lietuvos konsorciumo bendradarbiavimui su Masačusetso technologijos institutu (MIT) narė, taip stiprindama ilgalaikį mokslo ir pramonės bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir JAV gyvybės mokslų sektoriuje. Už lyderystę biologinių vaistų kūrimo ir gamybos srityje bendrovė buvo įvertinta prestižiniu „Outsourced Pharma 2025 CDMO Leadership Awards“ apdovanojimu pasaulinėje biologinių vaistų CDMO kategorijoje.