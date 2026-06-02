Sveikatos žinios

Lenkijoje atkūrus pagalbinio apvaisinimo finansavimą gimė 15 tūkst. kūdikių

2026 m. birželio 2 d. 11:43
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15 tūkst. vaikų, rašo lenkų portalas „TVP World“.
Antruosius šios sveikatos politikos pokyčių metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs D. Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui.
„Tai 15 tūkst. mūsų jaunų piliečių, gimusių šios procedūros dėka, pagalbinio apvaisinimo dėka“, – sakė jis.
Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga, ir visame pasaulyje stebima demografinė krizė.

D. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka.
2024 m. birželio 1 d. centristų premjero D. Tusko vadovaujama koalicinė vyriausybė vėl patvirtino pagalbinio apvaisinimo programą, kurios pagrindu valstybė kompensuoja pagalbinio apvaisinimo paslaugas su nevaisingumu susiduriančioms poroms.
Kaip skelbia „TVP World“, valstybės kompensaciją 2015 m. panaikino buvusi vyriausybė, kuriai vadovavo socialistinė ir konservatyvi partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS). Ji aiškino priėmusi tokį sprendimą dėl ideologinių ir religinių prieštaravimų.
Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamai programai, kuri yra finansuojama pagal 2023 m. priimtą įstatymą, šiuo metu skiriama 500 mln. zlotų (118 mln. eurų) per metus. Numatyta, kad ji bus įgyvendinama iki 2028 m. pabaigos, o visos jai skirtos lėšos sieks 590 mln. eurų.
