Paaiškėjo 5 mylimiausi Lietuvos medikai: Lrytas skaitytojai atidavė 24 tūkst. balsų

Didelis visuomenės aktyvumas dar kartą parodė, kokią svarbią vietą žmonių gyvenime užima sveikatos priežiūros specialistai. Projekto metu Lrytas skaitytojai padėkas skyrė net 361 medikui ir medicinos darbuotojui iš visos Lietuvos, o specialioje platformoje iš viso buvo paskelbtos 494 padėkos, jautrios istorijos.
Jose pacientai ir jų artimieji dalijosi istorijomis apie profesionalumą, atsidavimą, empatiją ir pagalbą sudėtingiausiais gyvenimo momentais. Lrytas skaitytojai nepagailėjo ne tik gerų žodžių, bet ir savo simpatijų parodymo – iš viso projekte atiduoti net 24229 balsai!
Kaip rodo projekto dalyvių istorijos, pacientams medikai dažnai tampa kur kas daugiau nei sveikatos priežiūros specialistais. Vienoje iš padėkų rašoma: „Ačiū už tai, kad ne tik gydote, bet ir išklausote, paaiškinate, suteikiate aiškumo bei ramybės.“ Tokie žodžiai geriausiai atspindi, už ką žmonės labiausiai vertina savo gydytojus ir slaugytojus – profesionalumą, žmogiškumą ir gebėjimą būti šalia tada, kai to labiausiai reikia.
Šių metų iniciatyvos „Ačiū medikams“ laureatai:
- Beatričė Pareigienė – Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytoja;
- Edita Baltaduonienė – Kauno miesto poliklinikos Kalniečių padalinio bendrosios praktikos slaugytoja;
- Sonata Mazajeva – Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės vidaus ligų gydytoja;
- Dainius Gibas – VšĮ Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centro gydytojas ortopedas-traumatologas;
- Virginija Stanevičienė – Varėnos sveikatos centro bendrosios praktikos slaugytoja.
Laureatai išrinkti atsižvelgiant į visuomenės balsus ir pacientų pateiktas padėkas. Kiekviena istorija tapo liudijimu apie medikų kasdienį darbą, kuris dažnai peržengia profesinių pareigų ribas ir tampa nuoširdžiu rūpesčiu žmogumi. Jų laukia Lrytas ir partnerių dovanos.
Projektas „Ačiū medikams“ dar kartą atskleidė, kad pacientams svarbus ne tik profesionalus gydymas, bet ir gebėjimas išklausyti, padrąsinti, parodyti dėmesį bei sukurti pasitikėjimo jausmą. Būtent šios savybės dažniausiai buvo minimos padėkos žinutėse, kuriomis žmonės siekė pagerbti savo gydytojus, slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus. Visas padėkas galite pamatyti šioje platformoje.
Šių metų laureatai simbolizuoja visą Lietuvos medicinos bendruomenę – profesionalus, kurių kasdienis darbas, atsidavimas ir žmogiškumas kuria didžiulę vertę pacientams ir jų artimiesiems. Kartu jie primena, kad nuoširdus „ačiū“ medikams yra svarbus ne tik kaip padėka už suteiktą pagalbą, bet ir kaip visuomenės pagarbos ženklas žmonėms, kurie kiekvieną dieną rūpinasi mūsų sveikata ir gyvybėmis.