SveikataMedicinos žinios

Žiniasklaida: M. Pauliukas paliko Respublikinę Šiaulių ligoninę su milijoniniais nuostoliais

2026 m. birželio 2 d. 08:25
Iš Respublikinės Šiaulių ligoninės (RŠL) vadovo pareigų pernai rudenį atleistas Mindaugas Pauliukas įstaigą paliko su dideliais finansiniais sunkumais – ligoninės nuostoliai siekia apie 15 mln. eurų, rašo portalas LRT.lt.
Daugiau nuotraukų (1)
Portalo žiniomis, ligoninei vadovavus M. Pauliuko pirmtakui Remigijui Mažeikai įstaiga dirbo pelningai – pajamos viršijo išlaidas 9,54 mln. eurų.
Visgi situacija pradėjo keistis įstaigai pradėjus vadovauti M. Pauliukui. Į šias pareigas jis buvo paskirtas 2022 metais.
Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) atleidus M. Pauliuką, pastarasis kreipėsi į teismą, teigdamas, kad buvo atleistas neteisėtai. Vis dėlto Vilniaus apylinkės teismas gegužę atmetė buvusio RŠL vadovo ieškinį. Teismas pažymėjo, kad vien įstaigos finansiniai nuostoliai buvo pakankamas argumentas atšaukti jį iš pareigų.
Respublikinė Šiaulių ligoninėMindaugas Pauliukasskolos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.